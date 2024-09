La RDC Entame des Discussions avec le FMI pour de Nouveaux Programmes de Financement

Le lundi 9 septembre 2024, le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) concernant deux nouveaux programmes de financement. Il s’agit de la Facilité élargie de crédit (FEC) et de la Facilité de résilience et de durabilité (RST), visant à soutenir le développement économique et à lutter contre les effets du changement climatique.

Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, a souligné l’importance que ces financements soient orientés vers des projets d’investissement ayant un impact direct sur la population congolaise. Il a insisté pour que les futures allocations issues de la FEC servent à financer des initiatives concrètes en faveur des citoyens. Concernant le RST, cet outil innovant permettra de renforcer la capacité du pays à faire face aux défis posés par le changement climatique.

Par ailleurs, la question de la stabilité monétaire a été abordée. Le ministre a demandé plus de flexibilité de la part du FMI pour que, en cas de choc économique, les réserves de change, qui ont atteint plus de 6 milliards de dollars, puissent être utilisées pour stabiliser le franc congolais face au dollar.