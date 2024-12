la première ministre Judith Suminwa reçoit l’emblème de l’unité nationale

Ce mardi 24 décembre 2024, la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a officiellement reçu le nouveau portrait du Chef de l’État, remis par Yolande Elebe Ma Ndembo, Ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine. Cette cérémonie, organisée à Kinshasa, marque une étape importante dans la valorisation des symboles de la République.

« Elle est à la tête du Gouvernement. C’est normal qu’elle soit la première personne, après le Président de la République, à recevoir le portrait officiel », a déclaré la Ministre de la Culture.

Ce portrait, conçu selon des standards visuels et artistiques définis par arrêté ministériel, sera affiché dans toutes les institutions de la République, l’administration publique et les missions diplomatiques, symbolisant l’unité et l’identité nationale.

En marge de cette remise, des discussions ont porté sur des stratégies visant à promouvoir le patrimoine culturel congolais. Le Gouvernement Suminwa a réaffirmé son ambition de positionner la culture comme un levier de fierté et de cohésion nationale.