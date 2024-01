Diplômée en Comptabilité contrôle et Audit, Gloria Yimbou, Responsable services Livraison et Manutention, est de nature dynamique et débordante d’énergie. Elle est passée du contrôle opérationnel derrière un écran d’ordinateur à la supervision des équipes sur le terrain depuis plusieurs années loin des bureaux. Surnommée en 2019 la « femme des semi remorques », Gloria dirige des équipes constituées essentiellement d’hommes dont une de plus de 200 chauffeurs semi-remorques qui assurent la livraison des marchandises en zone urbaine à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville.

Elle nous parle de la parité chez Africa Global Logistics, AGL en sigle.

Pensez-vous qu’AGL promeut la parité ?

La parité est un axe prioritaire du Groupe AGL. Cet axe s’inscrit dans notre politique de gestion des ressources humaines, mais aussi dans la charte de la diversité qui vise à promouvoir les femmes à tous les niveaux du Groupe.

Par mes fonctions, je suis le parfait exemple de la parité homme-femme que promeut AGL et je ne suis pas seule. Nous avons Maïmouna DRAME directrice administrative et financière pour la région Congo-Brazzaville, RDC ( nos voisins bien-aimés pour qui nous surveillons le fleuve) et Angola. Raïssa DEKAMBI est en charge du service Qualité, RSE/Ethique et Compliance, Patricia EKEY-MISSE s’occupe de la communication et du développement durable pour les 3 pays précédemment cités et Sandrine WAMY, une femme, dirige les opérations à Congo Terminal, filiale d’AGL et concessionnaire du terminal à conteneurs de Pointe-Noire. Elle y occupe la fonction de directrice d’exploitation. Nous avons aussi dans nos équipes, tant de managers femmes, des conductrices de RTG et portiques de quai, des mécaniciennes, etc. Aux mêmes postes, les collaborateurs sont rémunérés suivant la même grille salariale.

Il n’ y a chez nous aucune discrimination, aucun plafond de verre.

AGL est partenaire logistique de la CAN Côte d’Ivoire 2023, en quoi ce partenariat traduit-il un soutien à la parité ?

AGL est partenaire logistique de la coupe d’Afrique des nations 2023. Nous y soulignons non seulement notre soutien au développement du sport sur le continent mais aussi notre profonde conviction pour l’égalité et la diversité. Car cette CAN a la particularité d’avoir des arbitres femmes en plus des arbitres hommes que nous avons habituellement.

En assurant la logistique liée à l’organisation de la CAN, nous y démontrons comment la logistique et le sport s’allient à la parité.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

