La France investit 50 millions d’euro à Boma et Matadi pour bâtir des villes durables

Boma et Matadi au cœur d’un partenariat stratégique entre la France et la RDC. Le lundi 16 juin 2025, l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux, et la directrice générale de l’Agence française de développement (AFD), Safia Ibrahim, ont entamé une mission de terrain dans la province du Kongo Central.

Objectif : inspecter les sites retenus pour la mise en œuvre du projet pilote « Boma ville durable », un programme ambitieux financé à hauteur de 50 millions d’euros par l’AFD. Ce projet vise à transformer durablement la ville de Boma en réhabilitant et en construisant des infrastructures à fort impact culturel, social et environnemental.

Parmi les sites visités : le cercle sportif d’ELBEMA, le stade Social, l’ancienne salle des spectacles de Kalamu, entre autres. La visite a été menée avec le ministre délégué à l’Urbanisme et à l’Habitat, Didier Tenge, la maire intérimaire Claudelle Phemba Kiadi et plusieurs bourgmestres.

Après Boma, la délégation française s’est rendue à Matadi, chef-lieu du Kongo Central. À l’Alliance française, Rémi Maréchaux a réaffirmé son soutien à l’enseignement du français dans la région :

« Je suis impressionné par les efforts de formation et d’éducation ici à Matadi. La France est fière d’accompagner ces initiatives. »

Lors d’un échange avec le gouverneur du Kongo Central, l’ambassadeur a souligné que les retombées du projet « Boma ville durable » sont déjà visibles dans la province : désenclavement des zones rurales, infrastructures pour les jeunes, et valorisation des compétences locales.

« Ce projet ne concerne pas seulement Boma. Il touche aussi d’autres territoires et s’intègre dans une vision de développement durable du Kongo Central », a précisé Rémi Maréchaux.

Ce partenariat franco-congolais démontre que la coopération décentralisée peut avoir un impact direct sur le quotidien des populations, en transformant les villes et en préparant la jeunesse aux défis de demain.