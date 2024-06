La 19ème édition de la DRC Mining Week à Lubumbashi

La 19ème édition de la DRC Mining Week se tiendra à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, du 12 au 14 juin 2024. Cet événement est un rendez-vous incontournable de l’industrie minière en République Démocratique du Congo et en Afrique.

Sous le thème « Donner la priorité aux opérations et la transformation locale en RDC », cette édition mettra en avant les pratiques minières durables et la transformation locale, avec pour objectif de renforcer la position de la RDC en tant que destination minière de premier plan. Samukelo Madlabane, Directeur événementiel du Groupe VUKA, a souligné que cet événement rassemblera la crème de l’industrie minière congolaise, des personnalités et décideurs politiques ainsi que des investisseurs, pour « s’engager, collaborer et façonner l’avenir de l’exploitation minière en RDC et au-delà ».

Les discussions de cette année porteront sur des solutions concrètes pour minimiser l’empreinte environnementale de l’exploitation minière et maximiser les retombées positives pour les communautés locales. Face à un déficit énergétique croissant, les participants réfléchiront également aux investissements nécessaires dans le secteur de l’énergie pour soutenir l’industrie minière.

La DRC Mining Week 2024 représente une opportunité unique pour les professionnels de l’industrie de se tenir informés des dernières tendances et opportunités du secteur. Cet événement favorise la mise en relation, la conclusion d’affaires et contribue activement à l’avenir de l’exploitation minière en RDC.