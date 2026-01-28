Kongo Central : Poursuites autorisées contre le gouverneur Grace Bilolo pour détournement présumé

L’Assemblée provinciale du Kongo Central franchit un pas historique. Elle a autorisé, à l’unanimité, des poursuites judiciaires contre le gouverneur en exercice, Grace Bilolo. Cette décision ouvre une instruction pour des faits présumés de détournement de deniers publics.

Une requête exceptionnelle examinée en urgence

Ce mercredi 28 janvier, l’atmosphère était lourde au sein de l’Assemblée provinciale du Kongo Central. Le Bureau de l’institution s’est réuni en urgence. Il devait examiner une requête rare et sensible. Le procureur général près la Cour de cassation sollicitait l’autorisation d’engager des poursuites contre le gouverneur provincial.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cette demande fait suite à une mission ciblée de l’Inspection générale des finances (IGF). En octobre 2025, celle-ci a mené un audit de trente jours. L’enquête a passé au crible la gestion du gouvernement provincial. Elle a aussi concerné la Direction des recettes, les entités territoriales et les redevances perçues.

Ainsi, au vu des conclusions jugées préoccupantes, le ministère public a saisi l’Assemblée provinciale.

Une autorisation votée à l’unanimité, dans le respect de la loi

Après une délibération rigoureuse, le Bureau a consulté les textes de référence. Il s’est appuyé sur la Constitution, la loi organique sur la procédure devant la Cour de cassation et le règlement intérieur de l’Assemblée. À l’issue des débats, la décision est tombée : cinq voix sur cinq ont approuvé l’autorisation de poursuite.

Dans un communiqué officiel signé par le rapporteur Billy N’tunga, l’Assemblée rappelle un principe fondamental. « Le gouverneur de la province du Kongo Central reste présumé innocent à ce stade de la procédure », précise le document. Par conséquent, cette autorisation vise uniquement à lui permettre de présenter ses moyens de défense devant la justice compétente.

Il s’agit donc de l’ouverture d’une instruction, et non d’une condamnation.

Un tournant dans la gouvernance provinciale

Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’article 31 du Règlement intérieur. Elle illustre le respect strict des mécanismes de contrôle et de l’équilibre des pouvoirs. D’ailleurs, le gouverneur Grace Bilolo a été entendu par le Bureau avant la prise de décision, conformément à son droit à la défense.

Cette autorisation marque un tournant dans la gouvernance provinciale du Kongo Central. En effet, elle envoie un signal fort sur la volonté des institutions de traiter les dossiers sensibles avec transparence. Aucun responsable, quel que soit son rang, ne semble désormais à l’abri du contrôle légal.

L’affaire désormais entre les mains de la justice

L’affaire entre maintenant dans le giron judiciaire. Le parquet près la Cour de cassation peut officiellement ouvrir l’instruction et mener ses investigations. Pendant ce temps, l’opinion publique suit le dossier avec attention.

La nation attend que la justice fasse son œuvre. Elle l’attend indépendante, impartiale et fidèle à l’État de droit.