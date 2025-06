Kolwezi se métamorphose : Hôpital, aéroport, échangeur… Tshisekedi propulse le Lualaba dans une nouvelle ère !

En séjour depuis le 9 juin dans la province du Lualaba, le Président Félix Tshisekedi a lancé une série d’inaugurations majeures. Objectif : accélérer la modernisation des infrastructures publiques.

Le 11 juin, à Kolwezi, il a ouvert officiellement l’Hôpital Général de Référence de Mwangeji. Entièrement équipé, ce centre hospitalier de niveau tertiaire dispose de 200 lits. Il marque une avancée cruciale pour une population longtemps privée de soins de qualité.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dans la foulée, le chef de l’État a également inauguré le nouveau bâtiment de la division provinciale de la santé. Ce centre administratif permettra une meilleure coordination des services médicaux.

Mobilité et transport : trois ouvrages majeurs

Toujours le 11 juin, trois autres infrastructures ont été inaugurées dans le secteur des transports :

Un échangeur routier moderne, de type trompette, long de 2,5 km. Il comprend deux ponts, de 58 et 27 mètres, des voies élargies, un séparateur central, un éclairage public et un aménagement paysager. Cet ouvrage devrait désengorger un axe logistique vital de la ville.

Un nouveau terminal à l’aéroport de Kolwezi, conforme aux normes de l’OACI. Ce bâtiment de 10.000 m² comprend deux ailes pour les vols nationaux et internationaux, un salon VIP et deux bras satellitaires. Kolwezi se dote ainsi d’une plateforme aéroportuaire digne des grandes capitales africaines.

Une caserne anti-incendie moderne, construite sur plus de 1.000 m². Elle comprend un module administratif avec tour de contrôle, un garage, des logements et du matériel adapté. Cette infrastructure renforce la sécurité de l’aéroport.

Le Président a également inauguré les nouveaux locaux de la Direction des impôts de Lualaba (DIL) et de la Direction des recettes non fiscales (DRNOFLU). Ces bâtiments modernes vont renforcer la gestion fiscale de la province et améliorer la collecte des recettes.

Prenant la parole, la gouverneure Fifi Masuka a salué l’engagement présidentiel :

« Ces infrastructures, érigées malgré les défis sécuritaires, prouvent l’amour du Président Tshisekedi pour notre peuple. »

De son côté, le Vice-Premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a rappelé que ces projets s’inscrivent dans le programme national de développement local des 145 territoires. Un plan visant à désenclaver les provinces et à poser les bases d’un développement durable.

La gouverneure a conclu par un appel fort :