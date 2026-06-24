Kinshasa : Daniel Bumba suspend les opérations de la Mission Mixte de Régulation Routière

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a suspendu les opérations de la Mission Mixte de Régulation Routière (MMRR). Dans un communiqué daté du lundi 22 juin 2026, le Gouvernement provincial a indiqué que ces activités autrefois en vigueur sur 64 carrefours ciblés sont arrêtées sur toute l’étendue de la capitale.

Bien plus, l’exécutif provincial a ordonné la levée de toutes les barrières et le retrait de tous les agents MMRR déployés. Cette mesure, poursuit le document, tient jusqu’à nouvel ordre. Les agents urbains concernés sont invités à se rapprocher de leurs hiérarchies pour instructions.

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Kinshasa revient à la configuration classique. La Police Spéciale de Circulation Routière (PCR) reprend seule la main sur la régulation quotidienne. Les automobilistes kinois voient disparaître les postes de contrôle MMRR dès ce 22 juin.

Camions et Division Urbaine : les exceptions qui restent

Le Gouvernement a précisé que les mesures spéciales pour camions et remorques, fixées par le communiqué du 20 janvier 2026, restent en vigueur. C’est également le cas pour les prérogatives de la Division Urbaine des Transports.

L’État ne lâche pas tout. La traque des gros porteurs en heures interdites continue. La MMRR disparaît, mais la régulation ciblée sur les poids lourds et les missions de la Division restent actives.

Plusieurs kinois voient en cette décision un soulagement immédiat aux carrefours. Pour les autorités, c’est un test. La PCR seule suffira-t-elle à fluidifier sans les abus ? Le 22 juin 2026 pourrait marquer une pause dans la guerre contre les embouteillages, mais pas la fin du combat pour la mobilité urbaine.