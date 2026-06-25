Kinshasa : Après la plainte de l’UDPS, Daniel Bumba met en garde la Force du Progrès

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a reçu, mardi 23 juin 2026, une délégation des leaders de la Force du Progrès, structure liée à la Ligue des jeunes de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS/Tshisekedi). Le premier citoyen a exigé l’arrêt des comportements arbitraires et des actes ternissant l’image du parti au pouvoir. Il a appelé les protagonistes à mieux s’organiser et à mieux coordonner leurs activités. L’autorité provinciale a sonné l’alerte avant que la situation ne dégénère davantage dans les rues de la capitale.

Face aux infiltrations et actes infractionnels, Daniel Bumba a rappelé les valeurs de non-violence prônées par l’UDPS/Tshisekedi. Il a invité les jeunes à respecter les institutions et à promouvoir la paix. Tout acte d’incivisme sera sanctionné lourdement.

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Par son adresse, Daniel Bumba a joué l’équilibriste. Il a maintenu son soutien vis-à-vis de la jeunesse du parti tout en protégeant la sécurité publique. Il a en outre misé sur la tolérance zéro pour les dérives.

Lundi 22 juin 2026, l’UDPS a déposé plainte auprès du Procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde. Le parti a ciblé toute personne se réclamant de la Force du Progrès et impliquée dans des actes de vandalisme. Dans son rôle de secrétaire général du parti, Augustin Kabuya a tracé une ligne rouge. Il tient à distinguer la mission officielle de mobilisation politique des agissements individuels violents. L’objectif est de casser l’amalgame et préserver l’image de l’UDPS.

Vandalisme, troubles urbains : les dégâts s’accumulent

Les accusations contre la Force du Progrès se multiplient à Kinshasa. Plusieurs structures politiques, citoyens et personnalités dénoncent des troubles répétés. Les accusés sont à la base des actes de vandalisme dans plusieurs communes, occupations illégales des lieux publics et violences en marge de manifestations.

Pour les paisibles citoyens, ces incidents ternissent la réputation de la capitale et alimentent la colère populaire.

Ce constat est également partagé par l’opposition politique. Lors du sit-in de la coalition C64, le 12 juin, Fayulu, Sesanga, Kabund, Matata et Katumbi ont désigné la Force du Progrès. Ils lui imputent les violences, blessés et pertes enregistrées en marge de la marche. En parallèle, la dénonciation par l’archevêché de Kinshasa de l’occupation illégale devant son siège, par la même jeunesse, le samedi 20 juin dernier, a crispé l’opinion.

Par ailleurs, Daniel Bumba se retrouve au centre des attentes. Entre défense de la jeunesse de l’UDPS et exigence de sécurité, le Gouverneur est appelé à imposer l’ordre public.