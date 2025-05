Kabila rompt le silence : Un discours-choc et un plan en 12 points pour sauver la RDC

Six ans après avoir quitté le pouvoir, Joseph Kabila est sorti de son silence ce vendredi 23 mai pour prononcer un discours solennel, marquant son retour sur la scène politique. Il y a dénoncé une “crise multidimensionnelle” et a proposé un pacte citoyen pour sauver la République Démocratique du Congo du délabrement.

« Le Congo vaut mieux que la caricature qu’en donnent ses dirigeants actuels. Le Congo mérite mieux que cette politique extérieure, faite de jérémiades et de mendicité », a-t-il lancé, dans un réquisitoire virulent contre le pouvoir en place.

Un réquisitoire sévère contre le régime actuel

Joseph Kabila a accusé le gouvernement actuel de dérive autoritaire, de violations répétées de la Constitution et d’avoir ruiné l’héritage de stabilité, de paix et de réconciliation qu’il dit avoir laissé en 2019. Il dénonce :

Le remaniement de la Cour constitutionnelle,

Le renversement de la majorité parlementaire en 2020,

La fraude électorale massive lors des élections de décembre 2023, qu’il qualifie de « simulacre »,

Et le projet de révision constitutionnelle, vu comme une menace pour l’unité nationale.

Sécurité, économie, institutions : un pays à la dérive

Kabila pointe la situation sécuritaire catastrophique à l’Est, les massacres de Makala, Goma, Lubumbashi et Kilwa, et l’utilisation de milices et de mercenaires au lieu de l’armée nationale. Il accuse l’État de crimes contre l’humanité.

Sur le plan économique, il dénonce :

Le retour de l’inflation,

La corruption persistante,

L’endettement croissant,

Et l’absence d’investissements structurants, malgré les réformes entreprises entre 2002 et 2018.

Le pacte citoyen : 12 mesures pour un nouveau départ

Kabila a présenté un plan national de redressement, centré sur 12 priorités fondamentales :

Mettre fin à la dictature et à la tyrannie ; Arrêter la guerre ; Rétablir l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire ; Restaurer une démocratie véritable et l’État de droit ; Garantir les libertés fondamentales ; Réconcilier les Congolais et renforcer la cohésion nationale ; Relancer le développement par une gouvernance économique rigoureuse ; Établir un dialogue sincère avec les pays voisins pour une paix durable ; Rétablir la crédibilité du pays sur la scène internationale ; Neutraliser les groupes armés et rapatrier les étrangers ; Mettre fin au mercenariat, conformément aux conventions internationales ; Soutenir les initiatives locales de paix, notamment celles des Églises.

Un message de responsabilité et d’unité

Joseph Kabila conclut son discours par un appel au patriotisme et à l’unité. Il affirme que sa réserve de six ans visait à préserver l’intérêt supérieur de la nation, mais qu’aujourd’hui, « le devoir de parler » s’impose face à une crise existentielle.

« Hier au pouvoir, aujourd’hui en dehors du pouvoir, je continuerai d’œuvrer pour la paix, la stabilité et l’intégrité de notre République », a-t-il assuré.