Judith Suminwa s’engage à relancer la Cimenterie Nationale à Kimpese

Ce lundi 2 septembre , lors d’un meeting populaire à Kimpese, dans la province du Kongo Central, la Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a annoncé son engagement à relancer la Cimenterie Nationale (Cinat), une entreprise autrefois essentielle à l’économie locale. Fermée depuis plus de 13 ans, la Cinat représentait le pilier économique de Kimpese, et sa réouverture est désormais une priorité pour le gouvernement.

« Cinat était la colonne vertébrale de Kimpese. Nous sommes en train de négocier la relance de cette entreprise. Ça fait plus de 13 ans que cette entreprise ne marche plus. Les Ministres du Portefeuille et celui de l’Industrie sont à pied d’œuvre pour relancer cette entreprise. La relance de la Cinat va contribuer énormément à notre économie », a déclaré Judith Suminwa, exprimant sa détermination à revitaliser cette industrie clé.

La Première ministre a également profité de cette occasion pour réitérer les actions entreprises par son gouvernement visant à redresser l’économie nationale. Elle a mis en avant les efforts pour diversifier les secteurs économiques, attirer les investisseurs et soutenir l’entrepreneuriat local, des mesures essentielles pour renforcer la stabilité économique du pays.

La relance de la Cinat est perçue comme un signal fort du gouvernement pour soutenir les communautés locales tout en renforçant l’économie nationale par des initiatives industrielles stratégiques.