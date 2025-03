Transition énergétique en RDC : Un atelier stratégique pour saisir les opportunités du futur

Kinshasa, 24 mars 2025 – La République Démocratique du Congo (RDC) a tenu un atelier de haut niveau sur la transition énergétique, présidé par Son Excellence Guylain Nyembo, Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et Président du Conseil Exécutif de l’ITIE-RDC. Cette rencontre a rassemblé les principaux décideurs du secteur extractif, dont Son Excellence Kizito Pakabomba, Ministre des Mines, et Madame O’Neige N’Sele Mimpa, Vice-Ministre des Finances, ainsi que des représentants des institutions publiques et des partenaires techniques et financiers.

La RDC, gardienne des minerais du futur

Dans un contexte de demande croissante en minerais stratégiques (cobalt, lithium, nickel), le Ministre des Mines a rappelé le rôle central du pays dans l’industrie mondiale. « La RDC détient les clés des technologies vertes. Mais pour en tirer profit, nous devons maîtriser toute la chaîne de valeur », a déclaré Kizito Pakabomba.

Les discussions ont porté sur :

La gouvernance des ressources naturelles

La transformation locale des minerais

L’attractivité des investissements miniers

Vers une industrialisation ambitieuse

L’objectif ? Faire de la RDC un hub incontournable dans la production de batteries électriques et d’énergies renouvelables. Les participants ont souligné la nécessité d’une stratégie coordonnée entre l’État, le secteur privé et les partenaires internationaux.

Prochaines étapes :

Les conclusions de cet atelier alimenteront les politiques publiques, avec un accent sur la transparence, l’innovation industrielle et les retombées socio-économiques pour les populations congolaises.