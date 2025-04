Financement des PME en RDC et au Burundi : la SFI et Bank of Africa lancent une offensive de 60 millions de dollars

Kinshasa/Bujumbura, 3 avril 2025 – Dans une initiative qui pourrait bien changer la donne pour les entrepreneurs d’Afrique centrale, la Société Financière Internationale (SFI) et Bank of Africa (BOA) viennent de sceller un partenariat ambitieux. Au cœur de ce dispositif : un mécanisme de garantie de prêts destiné à booster le financement des petites et moyennes entreprises en République Démocratique du Congo et au Burundi.

Un coup de pouce de 30 millions de dollars

Le programme, doté d’une enveloppe de 30 millions de dollars, permettra de couvrir 50 % des risques sur les crédits accordés par les filiales locales de BOA et de la Banque de crédit de Bujumbura. Une assurance précieuse pour les établissements financiers, qui devraient ainsi pouvoir octroyer jusqu’à 60 millions de dollars de prêts aux PME de la région.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Cette initiative arrive à point nommé, explique Jacques M., dirigeant d’une entreprise agroalimentaire à Kinshasa. Depuis des années, nous nous heurtons à la frilosité des banques. Avec cette garantie, les choses pourraient enfin bouger. »

Un enjeu de taille pour des économies fragiles

La RDC et le Burundi figurent parmi les pays où l’accès au financement constitue l’un des principaux freins au développement des PME. Les chiffres sont éloquents : le déficit de financement est estimé à 6,8 milliards de dollars en RDC (19 % du PIB) et à 491 millions de dollars au Burundi (16 % du PIB).

« Dans ces économies post-conflit, le manque de garanties et la perception du risque limitent considérablement l’octroi de crédits aux entreprises, analyse Fatoumata B., responsable du projet à la SFI. Notre objectif est de briser ce cercle vicieux. »

Un programme sur mesure pour les femmes entrepreneures

L’initiative comprend un volet spécifique destiné à renforcer l’accompagnement des PME dirigées par des femmes. Au programme : formations sur l’égalité des genres, mise en place d’outils de suivi adaptés et accompagnement personnalisé.

« C’est une reconnaissance du rôle crucial des femmes dans le développement économique de nos pays, se réjouit Marie K., créatrice d’une entreprise de cosmétiques à Bujumbura. Enfin, on nous donne les moyens de concrétiser nos projets. »

Des retombées économiques attendues

Les promoteurs du projet misent sur un effet boule de neige. En sécurisant les prêts bancaires, le dispositif devrait permettre :

Une augmentation significative du nombre de PME financées

Le développement d’investissements productifs

La création d’emplois locaux

Une croissance économique plus inclusive

« Nous espérons que ce programme servira de modèle pour d’autres pays de la région, confie un responsable de la SFI. Le potentiel des PME africaines est immense, encore faut-il leur donner les moyens de s’exprimer. »

Les premières opérations devraient être lancées dans les prochaines semaines. Pour les milliers d’entrepreneurs congolais et burundais, c’est peut-être le début d’une nouvelle ère.