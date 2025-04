Massad Boulos en Afrique : Mission secrète ou simple diplomatie ?

Le Département d’État américain a officialisé le 1er avril 2025 la nomination de Massad Boulos au poste de conseiller principal pour l’Afrique, tout en confirmant son rôle de conseiller du président pour les affaires moyen-orientales. Cette annonce intervient dans un contexte de crise sécuritaire croissante dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), où les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, menacent la stabilité régionale.

Une Tournée Diplomatique Clé en Afrique de l’Est

Dès le 3 avril 2025, Massad Boulos s’envolera pour une mission cruciale accompagné de Corina Sanders, sous-secrétaire d’État adjointe aux affaires africaines. Leur itinéraire comprend :

République démocratique du Congo (priorité : paix dans l’Est)

(priorité : paix dans l’Est) Rwanda (dialogue sur le soutien présumé au M23)

(dialogue sur le soutien présumé au M23) Kenya (renforcement des partenariats économiques)

(renforcement des partenariats économiques) Ouganda (coordination sécuritaire régionale)

Leur objectif ? Relancer les négociations de paix et promouvoir les investissements américains pour stabiliser la région.

Une Feuille de Route Régionale pour la RDC

Cette initiative s’aligne avec les récentes décisions du sommet conjoint EAC-SADC, qui a adopté une feuille de route pour résoudre le conflit en RDC. Parmi les mesures clés :

L’élargissement à 5 facilitateurs du processus de paix fusionné (Luanda-Nairobi)

du processus de paix fusionné (Luanda-Nairobi) L’intégration de femmes médiatrices , comme l’ex-Présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza

, comme l’ex-Présidente centrafricaine Une supervision accrue des efforts diplomatiques et militaires

Pourquoi Cette Nomination Compte ?

La désignation de Boulos souligne l’engagement des États-Unis dans :

La résolution des conflits en Afrique centrale

La contre-influence face aux acteurs extérieurs (ex. : Russie via le groupe Wagner)

Le développement économique via le secteur privé américain