Judith Suminwa et Daniel Bumba mobilisés pour redonner à Kinshasa son éclat de « Kin la belle »

Le jeudi 26 décembre 2024, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, et Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de Kinshasa, ont visité plusieurs chantiers routiers. Malgré une pluie battante, ils ont inspecté des sites clés comme l’avenue Kulumba (Masina) et l’avenue Kisangani (Bandalungwa). Cette tournée avait pour but d’évaluer l’état d’avancement des travaux et de garantir leur bonne exécution face aux nombreux défis du réseau routier urbain.

Des avancées pour améliorer la mobilité

À Masina, sur l’avenue Kulumba, la reprise des travaux a été constatée. Ce tronçon, qui relie Masina à Limete via Poids-Lourds, est stratégique pour désengorger la circulation. Sur l’avenue Kisangani à Bandalungwa, les travaux de bétonnage progressent. Ces efforts visent à renforcer la mobilité dans des zones densément peuplées.

Judith Suminwa a également visité des axes secondaires comme Flambeau, Colonel Ebeya et Kabambare. Elle a rappelé que ces routes jouent un rôle crucial pour le quotidien des habitants.

Un focus sur la durabilité des infrastructures

La Première ministre a insisté sur l’importance des systèmes de drainage pour prévenir les inondations. Elle a également souligné la nécessité de livrer ces projets rapidement afin de répondre aux attentes des Kinois.

Un soutien national pour des projets essentiels

Judith Suminwa a salué les efforts du gouverneur et assuré le soutien du gouvernement national. Selon elle, moderniser les routes de Kinshasa est une priorité pour restaurer l’image de la capitale et stimuler l’économie locale.

Vers une transformation durable de Kinshasa

Le gouverneur Daniel Bumba a affirmé que ces travaux s’inscrivent dans la vision du Président de la République. Cette initiative vise à transformer Kinshasa en une ville moderne et attrayante, tout en répondant aux doléances des habitants.

Cette visite reflète un engagement fort pour améliorer le quotidien des Kinois. Avec des projets structurants et un soutien national affirmé, Kinshasa avance vers un avenir prometteur.