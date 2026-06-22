Ituri : Le général Gaby Kasongo fait de la réconciliation des communautés son cheval de bataille

C’est une déclaration qui résonne comme un programme. Ce vendredi à Bunia, le nouveau gouverneur militaire de l’Ituri, le général-major Gaby Kasongo Mulumba, a choisi la tribune d’un briefing de presse pour poser les jalons de son mandat. Et le message est sans équivoque : la réconciliation des communautés sera la boussole de son action à la tête d’une province meurtrie par des années de violences et de tensions identitaires.

« J’ai reçu le mandat de réconcilier toutes les communautés ituriennes afin de promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans la province de l’Ituri », a martelé le nouveau chef de l’exécutif provincial, quelques jours seulement après avoir pris ses fonctions sous le régime de l’état de siège.

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Cette prise de parole, sobre mais percutante, dessine les contours d’une vision où la force des armes ne saurait suffire à pacifier durablement une terre marquée par les stigmates de conflits intercommunautaires récurrents.

Cohésion sociale et vivre-ensemble : une priorité affichée

À travers cette feuille de route, le général-major Gaby Kasongo entend placer la restauration du lien social au sommet de ses priorités. Une orientation qui, pour de nombreux observateurs, s’inscrit dans la continuité des efforts de stabilisation menés ces dernières années, tout en imprimant une marque nouvelle : l’accent mis sur le dialogue entre communautés comme levier essentiel pour briser les cycles de violences.

La province de l’Ituri, avec ses territoires de Djugu, Irumu et Mambasa, demeure en effet confrontée à l’activisme persistant de groupes armés. Les tensions identitaires, loin de s’être apaisées, continuent d’alimenter un climat d’insécurité chronique dans plusieurs localités. Un contexte qui exige une approche multidimensionnelle, combinant fermeté sécuritaire et main tendue vers les populations.

Un double défi : sécuriser et réconcilier

Le général-major Gaby Kasongo en est convaincu : le retour définitif de la paix ne passera pas uniquement par les opérations de sécurisation, aussi nécessaires soient-elles. « La restauration de la confiance entre les communautés et la promotion du vivre-ensemble » sont, selon lui, tout aussi cruciales pour tourner la page des conflits.

Cette vision résonne comme un écho aux attentes exprimées par de nombreux acteurs politiques, religieux et de la société civile. Tous plaident pour une approche globale alliant actions sécuritaires, dialogue communautaire et développement. Une ambition louable, mais qui se heurte à la réalité d’un terrain où les blessures restent vives et les intérêts parfois divergents.

Le nouveau gouverneur militaire hérite ainsi d’un défi de taille : mener de front la lutte contre les groupes armés et l’œuvre de réconciliation. Une équation complexe, mais indispensable à la construction d’une paix durable en Ituri. Les prochains mois diront si la méthode Kasongo portera ses fruits sur une terre qui aspire plus que jamais à retrouver sa sérénité.