Immunités parlementaires de Joseph Kabila : Le Sénat Congolais face à une décision historique

Le Sénat congolais se réunira ce jeudi 15 mai pour examiner la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie, accusé par le gouvernement d’être le « parrain » du mouvement rebelle M23-AFC, soutenu, selon Kinshasa, par l’armée rwandaise dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Des Accusations Explosives

L’auditeur général des Forces armées de la RDC (FARDC), saisi par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a initié cette procédure pour des accusations de trahison, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Kinshasa affirme disposer de « preuves accablantes » démontrant l’implication de Kabila dans le soutien logistique aux rebelles du M23-AFC, un groupe armé accusé de déstabiliser la région.

Une Réaction Véhémente du FCC

Le Front Commun pour le Congo (FCC), coalition politique fondée par Kabila, a réagi avec virulence, dénonçant une « instrumentalisation de la justice ». Dans un communiqué signé par Raymond Tshibanda, le FCC dénonce une tentative de « violation de la Constitution », accusant le gouvernement de vouloir « éliminer politiquement un adversaire de taille ».

Un Précédent Historique

Jamais auparavant en RDC, un ancien président devenu sénateur à vie n’avait fait l’objet d’une telle demande officielle de levée d’immunité. Cette situation marque un tournant dans les relations déjà tendues entre le pouvoir actuel et la mouvance kabiliste. En signe de pression, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), parti de Kabila, a vu ses activités suspendues sur tout le territoire et son siège restitué à son propriétaire.

Le Verdict du Sénat Attend Réactions

Alors que le président du Sénat, Sama Lukonde, a promis une procédure « rigoureuse, conforme à la Constitution et au règlement intérieur », les sénateurs trancheront ce jeudi sur cette question historique. Si la levée des immunités est approuvée, Joseph Kabila pourrait devenir le premier ancien président congolais à faire face à des poursuites pour des accusations aussi graves.