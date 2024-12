Huit chaînes du bouquet Canal+ suspendues pour diffusion de contenus jugés « immoraux »

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC) en République démocratique du Congo (RDC) a annoncé la suspension de huit chaînes du bouquet Canal+ pour une durée de 45 jours renouvelables. Les chaînes concernées incluent Canal+ POP, Canal+ Elles, E, SYFY, MTV, Canal+ ACTION, AB1 et Canal+ Cinéma. Le régulateur leur reproche de diffuser des programmes jugés contraires aux « bonnes mœurs » et susceptibles d’encourager une « sexualité irresponsable » parmi la jeunesse congolaise.

Une mesure pour protéger les mœurs en RDC

Selon le CSAC, cette décision vise à « préserver l’ordre public et les bonnes mœurs », un objectif maintes fois défendu par ses dirigeants, notamment dans leur opposition à l’apologie de l’homosexualité.

Serge N’Djibu, rapporteur adjoint du CSAC, précise les motifs de cette suspension :

« Le centre de monitoring des médias avait constaté que certaines chaînes du bouquet Canal+ ne respectent pas nos mœurs. Elles incitent à la dépravation et à une sexualité irresponsable. Nous avions adressé une mise en demeure à Canal+, leur demandant de recadrer les choses et d’adopter une signalétique respectueuse des réalités congolaises. »

Une décision prolongée en cas de non-conformité

Malgré la mise en demeure, Canal+ n’aurait pas corrigé la situation, selon le CSAC. Cette absence de réponse appropriée a conduit à la suspension des chaînes pour 45 jours, avec une possibilité de prolongation si aucune mesure corrective n’est prise.

Serge N’Djibu donne un exemple précis :

« Sur la chaîne Canal+ Elles, une émission diffusée en journée apprend aux filles à gémir pendant l’acte sexuel. Ces contenus sont totalement offensifs et ne cadrent pas avec nos mœurs. Canal+ doit limiter les dégâts pour protéger l’esprit de la jeunesse congolaise. »

Canal+ sommé d’agir

Le groupe Canal+, propriété de Vincent Bolloré, est désormais invité à prendre des dispositions pour aligner ses contenus sur les valeurs et mœurs en vigueur en RDC. Le CSAC appelle également à une signalétique renforcée pour éviter toute exposition à des contenus jugés inappropriés.