Grands Lacs : Le pari diplomatique de la France

PARIS – Ils viennent de Washington, de Doha, de Luanda. Ce jeudi 30 octobre, la France réunit autour d’une même table près de soixante pays et organisations internationales pour tenter de sortir la région des Grands Lacs de l’impasse. Une conférence inédite, née d’un constat amer : malgré les accords signés, les combats continuent de déchirer l’est de la République démocratique du Congo.

L’initiative française, portée personnellement par le président Emmanuel Macron, dépasse le seul cadre de la crise congolaise. Elle englobe l’ensemble de la région des Grands Lacs, avec une ambition triple : mobiliser l’aide humanitaire, stimuler les investissements et raviver le dialogue politique. « Un format élargi pour une crise régionale », résume un diplomate français.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le pari est audacieux. Alors que les processus de Washington (27 juin) et de Doha (14 octobre) peinent à produire des résultats concrets, Paris assure ne vouloir ni les concurrencer ni les remplacer. Bien au contraire : la présence attendue de Massad Boulos pour les États-Unis, de Mohamed Bin Mubarak Al-Khulaifi pour le Qatar et de Tètè Antonio pour l’Angola témoigne d’une volonté de synergie.

La conférence s’articulera autour de trois temps forts. Le segment humanitaire, d’abord, crucial alors que les financements internationaux s’amoindrissent dramatiquement. Le volet économique, ensuite, au Palais de Chaillot, où il sera question d’intégration régionale et d’investissements structurants. Enfin, le cœur diplomatique : un dîner au Quai d’Orsay visant à reconstruire la confiance entre acteurs régionaux.

La présence possible du président congolais Félix Tshisekedi, qui s’est récemment entretenu avec Emmanuel Macron, donnerait à cette rencontre un relief particulier. Signe que Kinshasa, malgré ses réticences passées, pourrait adhérer à cette nouvelle initiative.

Les débats finaux se tiendront à huis clos, gage de sincérité selon les organisateurs. « Éviter l’effet tribune » pour privilégier le dialogue franc : tel est le credo de cette conférence qui, dans l’ombre des chancelleries, tente d’allumer une lumière au bout du tunnel des Grands Lacs.