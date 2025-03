Goma : la SADC et l’AFC/M23 actent le retrait immédiat de la SAMIDRC

Ce vendredi 28 mars, une réunion stratégique s’est tenue à Goma. Elle a réuni les chefs d’état-major des forces de défense de la SADC et les responsables de l’Alliance Fleuve Congo/M23. L’objectif était de fixer les modalités du retrait immédiat de la SAMIDRC de la ville.

Des représentants militaires du Malawi, de la Zambie, de la Tanzanie et de l’Afrique du Sud ont pris part aux discussions. Le professeur Kula I. Theletsane, directeur de l’Organe politique, défense et sécurité de la SADC, était aussi présent. Du côté de l’AFC/M23, le général Sultani Makenga, le brigadier-général Bernard Byamungu et le gouverneur du Nord-Kivu désigné par la rébellion, Bahati Musanga Erasto, ont participé aux échanges.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d’un cessez-le-feu. L’AFC/M23 s’est engagé à faciliter le départ immédiat des troupes de la SADC avec leurs armes et équipements. Cependant, les matériels des FARDC actuellement sous son contrôle resteront sur place.

Pour accélérer le retrait, une évaluation conjointe de l’aéroport de Goma aura lieu. Cette initiative vise à préparer sa réouverture et à organiser le départ de la mission de la SADC.

Un rendez-vous de suivi sera organisé à une date et dans un lieu encore à définir. Les participants ont insisté sur l’importance d’appliquer les engagements pris et de rechercher une solution pacifique au conflit.

La déclaration conjointe a été signée à Goma par le général Sultani Makenga pour l’AFC/M23 et par le général Ibrahim M. Mhona pour la SADC.