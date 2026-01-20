Forum de Davos 2026 : ouverture sur le thème du « dialogue » face aux tensions mondiales

Davos, Suisse – La 56e édition du Forum Économique Mondial (WEF) s’est ouverte ce mardi 20 janvier dans la station suisse, sous une bannière aussi nécessaire qu’ambitieuse : « Un esprit de dialogue ». Un thème qui sonne comme un antidote face au contexte global marqué par une « Trumpisation » des relations internationales et des tensions commerciales croissantes.

En présence du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et de nombreux autres chefs d’État, les premiers discours ont planté un décor de fracture. Le président suisse Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont adopté un ton ferme, mettant en garde contre la montée du populisme, de l’autoritarisme et de l’unilatéralisme. « C’est aux peuples souverains de décider de leur avenir », a martelé von der Leyen, annonçant que l’Europe préparait sa propre stratégie de sécurité face à un monde imprévisible.

Face à cette « polycrise », le forum a dévoilé cinq priorités stratégiques pour les jours de discussions à venir :

Restaurer le Dialogue entre puissances pour éviter une guerre commerciale. Sécuriser l’IA contre la désinformation, notamment électorale. Repenser la croissance pour plus d’inclusion, spécialement en Afrique et Amérique latine. Maintenir l’urgence climatique face au retour des énergies fossiles. Faciliter le commerce via la technologie (TradeTech) pour des chaînes d’approvisionnement plus résilientes.

La RDC en quête de partenariats concrets

En marge de ce lancement, la délégation congolaise est passée à l’offensive. Le président Tshisekedi a multiplié les rencontres stratégiques pour mobiliser des financements en faveur de projets structurants dans l’agro-industrie, les infrastructures, l’énergie et la transformation locale des minerais.

Plus tôt dans la journée, les vice-premiers ministres Daniel Mukoko Samba (Économie) et Shabani Lukoo (Intérieur), aux côtés du ministre des Mines Louis Watum, ont tenu une conférence de presse avec la presse internationale. Ils ont réaffirmé la vocation de la RDC à être un acteur de paix dans les Grands Lacs et à bâtir des partenariats de long terme axés sur la création de valeur locale.

Les échanges ont porté sur la transformation du secteur minier, l’encadrement de l’artisanat minier et le lien crucial entre énergie, infrastructures et industrialisation. Un message clair : Davos n’est pas pour la RDC une simple tribune, mais une plateforme pour concrétiser une vision économique qui veut transformer la richesse du sous-sol en développement partagé.

Alors que le monde des élites économiques et politiques tente de retrouver un langage commun à Davos, la RDC, elle, y négocie activement sa place dans l’économie mondiale de demain.