Floribert Bwana Chui béatifié à Rome : un martyr congolais symbole d’intégrité et d’espérance pour l’Afrique

Ce 15 juin 2025, la basilique Saint-Paul-hors-les-murs à Rome a accueilli une messe solennelle de béatification pour Floribert Bwana Chui Bin Kositi, jeune laïc congolais assassiné en 2007 pour avoir dit non à la corruption. À 26 ans, ce membre engagé de la communauté Sant’Egidio avait bloqué l’entrée d’une cargaison de riz avarié destinée à la consommation publique. En représailles, il fut enlevé, torturé et tué.

Lors de la prière de l’Angélus en cette solennité de la Sainte Trinité, le pape Léon XIV a évoqué avec émotion le « jeune martyr congolais » et a souhaité que son courage inspire les jeunes de la RDC et de toute l’Afrique. Il a également invité les jeunes au Jubilé de la jeunesse qui se tiendra à Rome du 28 juillet au 3 août, renforçant ainsi l’appel à un engagement spirituel fort et intègre.

La messe a été présidée par le cardinal Marcello Semeraro, avec la participation du cardinal Fridolin Ambongo (archevêque de Kinshasa), de Mgr Willy Ngumbi (évêque de Goma), et de nombreuses personnalités religieuses et politiques, dont des représentants du gouvernement congolais.

Floribert, natif de Goma dans le Nord-Kivu, était particulièrement actif dans l’aide aux enfants des rues. Sa fidélité à ses principes chrétiens, jusqu’au martyre, en fait un modèle pour les générations futures, comme l’avait déjà souligné le pape François lors de sa visite en RDC en 2023 : « Il aurait pu se taire, accepter l’argent, mais il a préféré la vérité et la justice ».

Durant la cérémonie, les fidèles ont pu découvrir le portrait officiel du nouveau bienheureux ainsi que la veste qu’il portait le jour de son martyre — symboles forts d’un engagement sans compromis.

La béatification de Floribert Bwana Chui est une grande fierté pour l’Église congolaise et africaine, mais aussi un appel à résister, comme lui, à la banalisation du mal. Dans un monde souvent corrompu, son exemple prouve que l’intégrité peut devenir un chemin de sainteté.