FirstBank RDC lance FirstMonie, un portefeuille électronique interopérable



Publié par Cyntiche PANDI
le: 29 janvier 2026
RDC-Eco
© RDC-Eco

Kinshasa – FirstBank RDC a officiellement lancé FirstMonie, un nouveau portefeuille électronique conçu pour transformer l’accès aux services financiers numériques en RDC.
Cette solution cible à la fois les populations bancarisées et non bancarisées. Son atout principal : l’interopérabilité totale avec les autres services de mobile money du marché.

Contrairement à de nombreuses plateformes fermées, FirstMonie permet des transferts d’argent directs et quasi instantanés vers d’autres portefeuilles électroniques populaires en RDC.
« C’est aujourd’hui le seul portefeuille qui permet d’envoyer de l’argent vers d’autres services mobile money de façon fluide et immédiate », a expliqué Jérémie Lukusa, Directeur E-business de FirstBank RDC.

Ouverture de compte simple, rapide et à distance

L’ouverture d’un compte FirstMonie se fait entièrement à distance, sans passer par une agence. Les utilisateurs peuvent s’inscrire via l’application mobile (Android et iOS) ou en utilisant le code USSD #426#.
Cette approche inclut les utilisateurs de smartphones comme ceux disposant de téléphones basiques, rendant le service accessible au plus grand nombre.

Après l’inscription, les utilisateurs profitent de services variés :

  • Paiement de factures (électricité, internet)

  • Achat de crédit téléphonique pour tous les opérateurs

  • Dépôts et retraits via un réseau d’agents

Toutes les transactions sont sécurisées par un code PIN.

Des frais réduits pour une inclusion financière maximale

FirstBank RDC assure que les frais d’utilisation restent très minimes, afin de garantir l’accessibilité. Le portefeuille peut être alimenté :

  • via un agent

  • depuis un compte FirstBank

  • directement en agence, même sans compte bancaire préalable

Pour le management, FirstMonie est un point de départ.
« L’application est déjà très aboutie, mais elle continuera d’évoluer. Dans quelques mois, de nouvelles fonctionnalités seront intégrées », a précisé Kandolo Kasongo, Président du Conseil d’administration.

Une stratégie numérique pour transformer le secteur financier

Avec FirstMonie, FirstBank RDC se positionne comme un acteur majeur de la transformation numérique du secteur financier congolais.
La banque mise sur la connectivité entre plateformes pour répondre à une demande croissante de solutions simples, sécurisées et réellement inclusives.
Ainsi, elle entend renforcer l’inclusion financière et moderniser l’accès aux services bancaires pour tous.

