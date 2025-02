Félix Tshisekedi rend hommage au patriarche Donatien Kabanga Kabadi

Ce lundi, au Palais du Peuple de Kinshasa, le Président Félix Tshisekedi a rendu un dernier hommage à Donatien Kabanga Kabadi, député national honoraire, décédé le 4 février 2025 à l’âge de 81 ans.

Le Chef de l’État s’est recueilli devant la dépouille mortelle de l’illustre disparu, déposant une couronne de fleurs en signe de respect et de reconnaissance. Il a ensuite exprimé son soutien à la famille endeuillée, soulignant le rôle majeur joué par Kabanga Kabadi dans la politique, l’économie et le sport en République Démocratique du Congo.

De nombreuses personnalités publiques, députés et sénateurs étaient présents pour honorer sa mémoire et saluer un parcours marqué par l’engagement et le dévouement au service de la nation.

L’hommage national rendu à Donatien Kabanga Kabadi témoigne de l’impact de son action et de l’estime qu’il suscitait au sein de la société congolaise. Son héritage restera gravé dans l’histoire politique et sociale du pays.