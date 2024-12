Félix Tshisekedi en Angola pour une mission stratégique

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, se rendra ce mercredi en Angola, a confirmé la présidence congolaise. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du projet stratégique du corridor de Lobito, une infrastructure de transport reliant le port angolais de Lobito à la RDC et à la Zambie.

Un sommet sous l’égide des États-Unis et de l’Angola

Félix Tshisekedi participera à un sommet organisé conjointement par les États-Unis et l’Angola, réunissant les dirigeants de la RDC, de la Tanzanie, de la Zambie, ainsi que des représentants de l’Africa Finance Corporation (AFC). Ce sommet vise à :

Promouvoir le développement des infrastructures du corridor ;

Renforcer les connexions entre les océans Atlantique et Indien ;

et ; Accélérer la phase de construction du projet ferroviaire Zambie-Lobito.

Une rencontre bilatérale entre Félix Tshisekedi et le président américain Joe Biden est également au programme.

Un soutien financier accru des États-Unis

Le corridor de Lobito est un élément clé du Partenariat pour les infrastructures mondiales et les investissements (PGI), bénéficiant d’un appui significatif des États-Unis. Ces derniers ont récemment annoncé un financement supplémentaire de 600 millions de dollars, portant leur engagement total à plus de 4 milliards de dollars pour des projets d’infrastructures en Afrique.

Avancées récentes et prochaines étapes

En septembre 2024, une étude de faisabilité et une évaluation des impacts environnementaux et sociaux pour le projet ferroviaire Zambie-Lobito ont été achevées. Un accord de concession a également été signé entre l’Angola, la Zambie et l’AFC, ouvrant la voie à la phase de construction prévue pour début 2026