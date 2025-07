Négociations M23 Doha : Qui sont les hommes-clés de la délégation rebelle ?

À Doha, capitale du Qatar, la cinquième phase des négociations M23 Doha s’est ouvert dans un climat tendu. Alors que les affrontements se poursuivent dans les territoires de Rutshuru et Masisi, la délégation de l’Alliance Fleuve Congo/M23 attire l’attention par son profil stratégique et sa diversité.

Le choix de ces représentants n’est pas anodin : ils incarnent à la fois la mémoire des précédents pourparlers et la recomposition politique de l’Est congolais. Voici les visages clés de cette délégation rebelle.

René Abandi, le stratège de l’ombre

Ancien diplomate du CNDP de Laurent Nkunda, René Abandi revient sur le devant de la scène comme négociateur principal. Déjà présent lors des accords avortés de Kampala (2012-2013), il personnifie la continuité entre les anciennes rébellions et le M23 actuel. Amnistié après la chute de Goma, il a gardé des connexions régionales solides. Il est aujourd’hui l’un des cerveaux des négociations M23 Doha.

Benjamin Mbonimpa, mémoire vivante des rébellions

À la tête de la délégation, Benjamin Mbonimpa cumule les casquettes de vétéran et d’idéologue. Ancien ministre du RCD/Goma, puis cadre du CNDP et du M23, il est aujourd’hui secrétaire permanent de l’AFC. Rompu aux négociations régionales (Luanda, Nairobi, Doha), il impose son autorité comme chef opérationnel du groupe.

Jean-Pierre Alumba Lukamba, entre diaspora et diplomatie

Plus discret mais tout aussi influent, Jean-Pierre « Jeanpy » Alumba Lukamba est un ancien conseiller de Corneille Nangaa à la CENI. Porte-voix de la diaspora congolaise, il joue un rôle pivot dans la tentative de légitimation de l’AFC. Il incarne le lien entre la société civile, les milieux internationaux et la stratégie politique du mouvement.

Yannick Tshisola, transfuge du système Kabila

Le parcours de Yannick Tshisola illustre la porosité entre pouvoir central et rébellion. Ex-dirigeant de la jeunesse du PPRD et ancien collaborateur de Richard Muyej, il a rejoint l’opposition armée via l’AFC, dont il est aujourd’hui le stratège politique. Sa présence à Doha traduit un repositionnement tactique d’une frange de l’ancienne majorité présidentielle.

Un tournant décisif dans les négociations M23 Doha ?

Ces profils confirment la montée en puissance de la branche politique du M23 dans les discussions. Si ces négociations débouchent sur un accord durable, elles pourraient redéfinir l’équilibre des forces dans l’Est de la RDC.

Mais les combats sur le terrain et les revendications controversées, comme la gestion du Kivu pendant huit ans exigée par les rebelles, restent un frein majeur à toute avancée concrète. La balle est désormais dans le camp des diplomates… et du temps.