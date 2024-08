Félix Tshisekedi Clôture la 2e Édition du Forum du Génie Scientifique Congolais

Ce jeudi, le Palais du Peuple de Kinshasa a été le cadre de la cérémonie de clôture de la 2e édition du Forum du génie scientifique congolais, présidée par le Chef de l’État, Félix Tshisekedi. Lors de cet événement, le Président de la République a non seulement visité les stands des inventeurs congolais, mais il a également honoré les lauréats en leur remettant des médailles pour leurs réalisations.

À cette occasion, Félix Tshisekedi a donné des directives claires au ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, lui demandant de soumettre au Conseil des ministres un projet de texte législatif visant à assurer un financement innovant et adéquat pour les chercheurs et innovateurs congolais. Cette initiative témoigne de la volonté du Président de soutenir davantage la recherche scientifique et l’innovation technologique en RDC.

Le Président Tshisekedi a également exhorté le gouvernement à renforcer substantiellement son appui à la recherche scientifique et à prévoir des allocations budgétaires plus ambitieuses pour ce secteur stratégique dans les années à venir.

Le Forum, qui avait pour but de promouvoir les inventions « Made in Congo » et d’intégrer l’élite scientifique congolaise dans le développement du pays, a permis de récompenser 50 projets parmi les plus de 400 soumis par des inventeurs résidant au Congo et à l’étranger. Ces projets primés illustrent le potentiel et la créativité des chercheurs congolais, ainsi que leur contribution essentielle au progrès du pays.