En RDC, la richesse naturelle ne Profite Pas à Tous

Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, effectue depuis le lundi une visite officielle en République démocratique du Congo, lors de cette visite, Volker Türk a mis en lumière les paradoxes d’un pays abondant en ressources naturelles mais où la population peine à en bénéficier, en proie à la violence et aux conflits.

Dès son arrivée sur le terrain, Türk a exprimé ses préoccupations, soulignant que malgré la richesse naturelle du pays, celle-ci reste largement inaccessible à la population en raison de l’instabilité et de la violence qui sévissent. Il a également présenté son agenda, incluant des rencontres avec les personnes déplacées par les conflits et des discussions avec les autorités locales ainsi que la société civile.

Le Haut-Commissaire s’est rendu dans un camp pour personnes déplacées internes près de Bunia, dans la province de l’Ituri, où il a rencontré des victimes des violences. Ces personnes, ayant fui leurs villages attaqués et leurs maisons incendiées, vivent dans des conditions précaires depuis quatre ans. Türk a relayé leur souhait le plus ardent : celui de pouvoir retourner chez elles, soulignant l’urgence de la situation.

Avec environ 1,8 million de personnes déplacées rien qu’en Ituri et un total de 7,2 millions à l’échelle nationale, la crise humanitaire en RDC reste une souffrance majeure pour la communauté internationale.

La mission de Türk, se poursuivant jusqu’à jeudi, comprend des rencontres avec le président Félix Tshisekedi et d’autres hauts responsables pour discuter des stratégies de protection des civils et de prévention des violations des droits humains. Il prévoit également des entretiens avec des représentants de la société civile, la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que des membres de partis politiques et de la communauté diplomatique, dans le but de renforcer le soutien aux efforts nationaux et internationaux visant à stabiliser la région et améliorer le sort de ses habitants.