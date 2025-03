Emmanuel Macron reçoit la CENCO et l’ECC pour la paix en RDC

Ce mercredi, le Président français Emmanuel Macron recevra à l’Élysée une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l’Église du Christ au Congo (ECC), selon des informations confirmées par ACTUALITE.CD. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations menées depuis plus d’un mois par ces deux organisations religieuses pour trouver des solutions à la crise qui secoue l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

La CENCO et l’ECC présenteront à Macron leur initiative, le “Pacte Social pour la Paix et le Bien-Vivre Ensemble en RDC et dans les Grands Lacs”. Ce document, fruit de multiples consultations, a déjà été partagé avec plusieurs acteurs clés, dont les présidents de l’Angola, du Congo, de l’Ouganda, du Rwanda, du Kenya, ainsi qu’avec le Président congolais Félix Tshisekedi et les responsables de la rébellion du M23.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Selon l’Élysée, Emmanuel Macron réaffirmera “la nécessité d’un effort de paix négocié pour un cessez-le-feu, pour surmonter la crise actuelle et pour permettre à la RDC de recouvrer sa pleine souveraineté”.

La délégation sera composée des dirigeants des deux organisations : Mgr Fulgence Mutena (président de la CENCO), Mgr Donatien Nshole (secrétaire général de la CENCO), le Révérend André Bokundoa Bo-Likabe (président de l’ECC) et le Révérend Eric Nsenga (secrétaire général de l’ECC).

Cette rencontre souligne l’engagement de la France dans la recherche de solutions durables pour la paix en RDC, tout en mettant en lumière le rôle crucial des acteurs religieux dans la médiation et la stabilisation de la région des Grands Lacs.