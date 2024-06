Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026: Victoire de la RDC face au Togo

Dans un stade bouillant, les Léopards de la République Démocratique du Congo ont décroché une victoire précieuse contre le Togo (1-0) ce dimanche , lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.

Le match, tenu au stade des Martyrs à Kinshasa, a vu les Léopards mener dès la 7e minute grâce à un but de Mechack Elia, sur une passe de Yoane Wissa. En seconde mi-temps, Charles Pickel a remplacé Gaël Kakuta, et des changements supplémentaires ont été opérés à la 62e minute avec l’entrée de Fiston Mayele et Théo Bongonda, prenant respectivement les places de Samuel Essende et Yoane Wissa.

Présent au stade, le Chef de l’État congolais, Félix Tshisekedi, a assisté à cette victoire qui permet aux Léopards de se hisser en bonne position pour la suite des éliminatoires. Avec 7 points au compteur, ils restent en compétition pour la qualification, avec la prochaine journée prévue pour mars 2025.

Cependant, le classement du groupe B reste suspendu aux résultats du match opposant le Soudan au Soudan du Sud, prévu mardi. Ce match sera déterminant pour l’issue du classement à la fin de la quatrième journée.

Cette victoire confirme la détermination des Léopards à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, mettant en avant leur capacité à rivaliser au plus haut niveau du football international.