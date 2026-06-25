Ebola en RDC : l’OMS lance un essai clinique inédit alors que l’épidémie continue de gagner du terrain

L’espoir renaît au cœur d’une crise sanitaire qui ne cesse de s’aggraver. Alors que l’épidémie d’Ebola poursuit sa progression en République démocratique du Congo, l’Organisation mondiale de la Santé vient d’annoncer une initiative susceptible de changer le cours de la bataille contre le virus.

Depuis Genève, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmé le lancement imminent d’un essai clinique portant sur deux traitements potentiels contre Ebola. Une annonce très attendue alors que la RDC affronte l’une des flambées les plus inquiétantes de ces dernières années.

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Dans les centres de traitement de l’Ituri, épicentre de l’épidémie, médecins, chercheurs et patients placent désormais leurs espoirs dans cette nouvelle étape de la riposte sanitaire.

Deux traitements prometteurs au cœur des espoirs

Les préparatifs sont désormais achevés. Dès la semaine prochaine, les premiers patients devraient être intégrés à un essai clinique destiné à évaluer l’efficacité de deux traitements : l’anticorps monoclonal MBP134 et l’antiviral remdesivir.

L’objectif est clair : déterminer si ces médicaments peuvent réduire la mortalité liée à la souche Bundibugyo du virus Ebola, actuellement responsable de l’épidémie qui frappe la RDC et touche également certaines zones de l’Ouganda.

Les chercheurs étudieront l’impact de ces traitements administrés seuls ou en combinaison. Entre 500 et 1 000 personnes pourraient participer à cette étude, selon les résultats observés au cours du processus.

Pour l’OMS, il s’agit d’une avancée majeure, d’autant plus qu’aucun vaccin homologué ni traitement spécifique n’existe actuellement contre cette souche rare du virus.

L’essai sera mené par un consortium réunissant l’Institut national de recherche biomédicale de la RDC, l’ONG ALIMA, l’Université d’Oxford et l’OMS.

Une épidémie qui progresse plus vite que la riposte

Sur le terrain, la situation demeure préoccupante. Selon les derniers chiffres communiqués par l’OMS, 1 094 cas confirmés ont déjà été recensés en RDC, dont 277 décès.

Ces statistiques pourraient toutefois être en dessous de la réalité. De nombreuses zones touchées sont difficiles d’accès en raison de l’insécurité persistante, des déplacements de populations et de la présence de groupes armés.

Malgré les efforts déployés ces dernières semaines, le virus continue de se propager à un rythme soutenu. L’OMS reconnaît que les défis restent considérables : manque de financement, difficultés dans le suivi des contacts, accès humanitaire limité et problèmes de sécurité compliquent la lutte contre l’épidémie.

La situation a récemment pris une dimension internationale avec la détection du premier cas confirmé en France. Il s’agit d’un médecin humanitaire revenu de RDC après une mission auprès de patients atteints d’Ebola.

Selon l’OMS, ce cas a été rapidement identifié et isolé, tandis que le risque pour la population européenne demeure faible.

Un combat sanitaire qui mobilise le monde

Malgré les inquiétudes, plusieurs indicateurs témoignent d’une montée en puissance de la réponse sanitaire. En seulement quelques semaines, les capacités de prise en charge ont connu une progression spectaculaire.

Le nombre de lits dédiés aux patients est passé de moins de dix à plus de cinq cents répartis dans plusieurs centres de traitement. Les capacités de dépistage ont également été multipliées, atteignant désormais plus de 2 000 tests quotidiens grâce à neuf laboratoires installés dans différentes provinces.

Plus de cent patients ont déjà pu guérir de la maladie grâce aux soins mis en place.

Pour Tedros Adhanom Ghebreyesus, l’enjeu est désormais d’accélérer encore la mobilisation internationale. L’OMS travaille avec les communautés locales afin de les informer sur l’essai clinique et de favoriser leur participation à cette initiative scientifique.

Alors que la RDC affronte sa 17e épidémie d’Ebola, cet essai clinique représente peut-être la meilleure chance d’obtenir enfin une arme efficace contre la souche Bundibugyo. Dans les villages de l’Ituri comme dans les laboratoires mobilisés à travers le monde, l’espoir est désormais suspendu aux résultats de cette étude qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans la lutte contre Ebola.