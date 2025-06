Diamant naturel : la RDC au cœur d’un nouvel accord Africain

Du 17 au 19 juin 2025, la capitale angolaise Luanda a accueilli une table ronde internationale sur le diamant naturel. Cette rencontre majeure a rassemblé les ministres des Mines de plusieurs pays africains, des représentants d’institutions internationales et les principaux acteurs de l’industrie diamantaire mondiale.

La République démocratique du Congo a été représentée par son ministre des Mines, Kizito Pakabomba Kapinga Mulume. Dès l’ouverture des travaux, ce dernier a prononcé un discours fort. Il a insisté sur le rôle du diamant naturel comme moteur de développement durable, de stabilité régionale et de valorisation locale des ressources.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ainsi, il a proposé de redéfinir les traditionnels “4C” du diamant (carat, couleur, clarté, coupe). À sa place, il a suggéré un nouveau socle : Confiance, Coopération, Crédibilité et Créativité. Pour lui, ces valeurs doivent guider la transformation éthique du secteur.

Les échanges ont débouché sur la signature de l’Accord de Luanda. Ce protocole engage chaque pays signataire à reverser 1 % des revenus générés par la vente de diamants bruts à un fonds international. Ce fonds, géré par le Natural Diamond Council, servira à financer une campagne mondiale de communication. Son objectif : promouvoir les diamants naturels africains dans un contexte dominé par la montée du diamant synthétique.

De plus, cette campagne vise à sensibiliser les consommateurs aux enjeux humains et environnementaux liés à l’exploitation des ressources. Elle valorisera les efforts africains en matière de traçabilité, de transparence et d’équité.

La RDC, en soutenant pleinement cet accord, affiche son ambition. Elle veut jouer un rôle clé dans une relance responsable et inclusive du diamant naturel. Cette démarche collective marque un tournant pour une industrie souvent critiquée mais aujourd’hui prête à se réinventer.