Dialogue Politique UE-SADC : Didier Manzenga conduit une délégation à Luanda

Hier, Didier Manzenga, ministre de l’Intégration régionale de la République démocratique du Congo et envoyé spécial du Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, a dirigé une délégation importante à destination de Luanda, en Angola. Cette délégation participe aux travaux de Dialogue entre la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et l’Union européenne (UE).

Selon une source ministérielle, la délégation de Didier Manzenga comprend des ministres tchadiens ainsi que le président de la commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). À leur arrivée à Luanda, le ministre Manzenga et ses collègues ont été accueillis pour participer à ce dialogue crucial visant à renforcer les relations et la coopération entre la SADC et l’UE.

En outre, Didier Manzenga a été reçu par le président angolais João Lourenço. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des travaux du dialogue politique UE-SADC, mais elle a également servi de plateforme pour discuter d’autres questions importantes. L’envoyé spécial congolais a révélé aux journalistes que la mission comprenait un message du Président Félix Tshisekedi à son homologue angolais concernant le processus de transition politique en République du Tchad, un dossier pour lequel le président Tshisekedi joue un rôle de facilitateur.

Ce dialogue entre la SADC et l’UE est essentiel pour le développement régional et la consolidation des partenariats stratégiques. La présence de hauts responsables, comme Didier Manzenga et les autres membres de la délégation, souligne l’importance de cette rencontre pour la stabilité et le progrès en Afrique centrale et australe.