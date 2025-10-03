Crise sécuritaire et embouteillages : le gouvernement Congolais en session cruciale

Ce vendredi, le président Félix Tshisekedi a présidé la 61e réunion du Conseil des ministres RDC. Depuis la Cité de l’Union africaine, il a rappelé l’urgence de trouver des réponses concrètes à la crise humanitaire et aux violences armées qui frappent les provinces de l’Est. Le chef de l’État a demandé au gouvernement Suminwa d’agir rapidement pour protéger les populations.

Kinshasa paralysée par les embouteillages

Le Conseil a également abordé la mobilité urbaine, devenue un cauchemar quotidien pour les Kinois. Les ministres ont présenté un plan opérationnel pour désengorger la capitale. Ce programme confirme que la circulation routière est désormais une priorité nationale. Le gouvernement a aussi discuté de la prévention des naufrages sur les voies navigables, une problématique récurrente dans ce vaste pays au réseau fluvial vital.

La réunion a préparé le 9ᵉ sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, prévu le 5 novembre 2025 à Kinshasa. Les discussions porteront sur la paix et la sécurité régionales, directement liées à la crise dans l’Est du pays.

Réformes et mémoire nationale

Le Conseil a fait le point sur la réforme foncière, un dossier à fort enjeu économique et social. Il a aussi examiné la valorisation du patrimoine des anciens combattants, afin de préserver la mémoire nationale.