Crise à l’Est de la RDC : une mission européenne de haut niveau débarque à Kinshasa

Du 28 au 30 mai 2025, Kinshasa accueille une mission officielle de 11 députés du Parlement européen. L’objectif est de recueillir des informations directes sur la crise sécuritaire qui ravage l’Est de la République démocratique du Congo.

L’Union européenne entend ainsi marquer son soutien fort à l’intégrité territoriale de la RDC. Dans un communiqué publié le 27 mai, elle rappelle son inquiétude face à une tragédie humaine majeure. Les parlementaires souhaitent explorer des pistes d’action concrètes pour renforcer la stabilité de la région.

Des rencontres pour mieux comprendre et agir

Pendant leur séjour, les députés s’entretiendront avec plusieurs acteurs congolais. Ils rencontreront des membres du gouvernement, de l’opposition, des représentants de la société civile ainsi que des diplomates. Ces échanges visent à cerner les réalités du terrain et les attentes des populations.

La délégation est conduite par Hilde Vautmans, députée belge et présidente de la délégation du Parlement auprès de l’Assemblée parlementaire Afrique-UE. Elle est accompagnée de dix autres députés : Ingeborg Ter Laak (Pays-Bas), Jan Farsky (Tchéquie), Sérgio Humberto (Portugal), Emil Radev (Bulgarie), Marit Maij (Pays-Bas), Juan Fernando López Aguilar (Espagne), Thierry Mariani (France), Mounir Satouri (France) et Sebastian Tynkkynen (Finlande).

Cette visite intervient alors que l’Est du pays continue de sombrer dans la violence. Les conflits armés, les déplacements de population et l’ingérence étrangère aggravent l’insécurité. Pour l’Union européenne, c’est le moment d’agir avec plus de clarté et d’engagement.

De nombreuses attentes entourent cette mission. Les Congolais espèrent qu’elle produira des résultats concrets et durables. L’avenir dira si cette démarche européenne débouchera sur une nouvelle dynamique de paix.