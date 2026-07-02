Coupe du monde 2026 : l’incroyable malédiction de la 86e minute qui frappe les sélections africaines

Le football réserve parfois des scénarios que personne n’aurait imaginés. Depuis le début des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, une même minute semble poursuivre plusieurs sélections africaines : la 86e.

En l’espace de vingt-quatre heures, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire et le Sénégal ont toutes vu leurs espoirs de qualification s’effondrer après avoir encaissé un but décisif… à la 86e minute.

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Simple coïncidence ou incroyable hasard ? Une chose est sûre : cette minute restera gravée dans les mémoires de ces trois nations.

La RDC, la Côte d’Ivoire et le Sénégal frappés au même moment

La première à subir ce cruel scénario a été la Côte d’Ivoire. Opposés à la Norvège, les Éléphants pensaient avoir relancé le suspense grâce à leur égalisation avant de céder à quatre minutes du terme sur une réalisation d’Erling Haaland (2-1).

Quelques heures plus tard, la République démocratique du Congo a connu une désillusion presque identique. Après avoir mené pendant une grande partie de la rencontre contre l’Angleterre grâce à un but inscrit dès la 7e minute, les Léopards ont résisté jusqu’à la fin avant que Harry Kane ne signe le but de la victoire anglaise… lui aussi à la 86e minute.

Le scénario le plus spectaculaire est toutefois revenu au Sénégal. Les Lions de la Teranga semblaient filer vers les huitièmes de finale après avoir pris deux buts d’avance face à la Belgique. Mais tout a basculé à la 86e minute lorsque Romelu Lukaku a réduit le score. Trois minutes plus tard, Youri Tielemans égalisait, avant d’offrir finalement la qualification aux Diables Rouges au terme de la prolongation.

Une simple coïncidence… mais un symbole cruel

Sur les réseaux sociaux, cette répétition a rapidement alimenté les commentaires. Beaucoup d’internautes ont évoqué avec humour une « malédiction de la 86e minute », tant la similitude des scénarios est frappante.

Au-delà de cette étonnante statistique, ces trois rencontres rappellent surtout une réalité impitoyable des matchs à élimination directe : jusqu’au coup de sifflet final, aucun avantage n’est définitivement acquis.

La RDC, la Côte d’Ivoire et le Sénégal auront tous payé très cher quelques instants de relâchement face à des adversaires qui n’ont jamais cessé d’y croire.

Le Maroc brise la série, d’autres nations africaines encore en lice

Toutes les sélections africaines n’ont cependant pas connu le même destin.

Le Maroc est parvenu à inverser la tendance face aux Pays-Bas en égalisant dans les derniers instants avant de décrocher sa qualification lors de la séance des tirs au but.

Pendant ce temps, le Cap-Vert, l’Égypte, l’Algérie et le Ghana gardent encore l’espoir de poursuivre l’aventure mondiale.

Si la 86e minute a marqué les esprits lors de ces seizièmes de finale, les équipes africaines encore engagées espèrent surtout qu’elle ne deviendra qu’une simple curiosité statistique… et non un nouveau rendez-vous avec le destin.