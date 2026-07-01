Mondial 2026 : Cruelle défaite de la Côte d’Ivoire, éliminée 1-2 par la Norvège en 16es de finale

Deuxième nation africaine à sortir en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 après l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire a subi une défaite cruelle face à la Norvège sur le score de 1-2. Les Éléphants ont pourtant dominé les indicateurs clés du match disputé mardi 30 juin 2026. Ils affichent 14 tirs contre 9, 5 tirs cadrés contre 3, et 52% de possession contre 48% pour les Scandinaves. Une supériorité statistique qui n’a pas suffi face au réalisme norvégien. Cette élimination laisse un goût amer pour une sélection qui espérait aller plus loin dans ce Mondial.

La Norvège a ouvert le score à la 39e minute par Antonio Nusa. La réaction ivoirienne est venue de Amad Diallo à la 74e minute, mais pas pour tenir longtemps. L’attaquant Norvégien, Erling Haaland, a plié le match à la 86e minute. Les Éléphants ont poussé, multiplié les offensives et cadré plus que leur adversaire. Mais le manque de lucidité dans les 20 derniers mètres et l’efficacité de Haaland ont fait la différence.

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Cette cruelle réalité du football résume l’écart entre contenu et résultat. Les Ivoiriens paient cher leur manque de réalisme au moment clé.

L’Afrique garde 6 représentants pour la suite

Malgré ce coup dur, l’Afrique conserve encore six nations en lice pour les 16es de finale. L’espoir du continent ne s’éteint donc pas avec la sortie de la Côte d’Ivoire. Le tournoi reste ouvert pour les autres sélections africaines qui visent un parcours historique.

La pression monte d’un cran, car chaque match devient décisif pour défendre les couleurs africaines. L’objectif est désormais de compenser ces éliminations et d’aller chercher des qualifications en 8es de finale.

RDC et Sénégal entrent en piste ce mercredi, le Maroc seul en 8es

Deux représentants africains joueront dès ce mercredi 1er juillet leurs matchs des 16es de finale. Ils sont appelés à maintenir la flamme. D’abord la République Démocratique du Congo affronte l’Angleterre à 17 heures. Ensuite, le Sénégal défie la Belgique à 21 heures.

Ces deux chocs seront cruciaux pour l’Afrique, qui compte sur la RDC et le Sénégal pour redresser la barre après la sortie des Éléphants. À ce stade de la compétition, le Maroc demeure la seule nation africaine ayant réussi à accéder en 8e de finale. Avec six équipes encore en course, le continent a des cartes à jouer à cette étape du tournoi.