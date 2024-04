Consultations pour former le nouveau gouvernement en RDC : les derniers échanges de la Première Ministre Judith Suminwa

La Première Ministre Judith Suminwa a clôturé vendredi soir les consultations avec les regroupements politiques en vue de la formation du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo. Demain samedi 20 avril, elle va consulter les organisations féminines dans leur pluralité, ont annoncé les services de la primature.

L’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS_Tshisekedi), parti présidentiel d’où est issue madame Judith Suminwa, a été le dernier parti politique à être reçu. L’UDPS a exprimé le souhait de voir le prochain gouvernement être constitué de personnalités dignes et conscientes des 6 axes du programme du président de la République pour son second mandat.

Amisi Makutano, cadre de l’UDPS, a déclaré : « Nous avons été en face d’une dame très déterminée à répondre positivement surtout aux 6 axes édictés par le président de la République. Elle est soucieuse de leur accomplissement et cela ne peut être possible que si elle est accompagnée par des hommes et des femmes dignes, consciencieux et qui savent quel est le rôle d’un membre du gouvernement au sein de cette équipe.

L’UDPS a pris avec beaucoup d’intérêt l’appel de la Première Ministre et bien entendu nous allons retourner dans notre quartier général avec les autorités pour statuer et proposer ce qu’a été la demande de la Première Ministre. »