CAN Féminine 2025 : Merveille Kanjinga, la pépite Congolaise du PSG qui rêve de gloire avec la RDC

Rabat, 5 juillet 2025 – Alors que la CAN Féminine 2025 s’apprête à débuter au Maroc, tous les regards sont tournés vers Merveille Kanjinga, la prodige congolaise de 22 ans devenue en quelques mois l’une des joueuses les plus en vue du football africain. Recrutée par le Paris Saint-Germain après un titre historique en Ligue des Champions féminine de la CAF avec le TP Mazembe, elle incarne désormais les espoirs de toute une nation.

Un Rêve d’Enfant Devenu Réalité

« Quand j’ai appris que le PSG me voulait, je n’en croyais pas mes oreilles. C’était mon rêve depuis petite », confie-t-elle, les yeux encore brillants d’émotion. Son transfert en Europe a marqué un tournant dans sa carrière, mais c’est sur le terrain africain qu’elle compte désormais briller.

La CAN 2025, Un Défi de Taille

Dans un Groupe A relevé (Maroc, Sénégal, Zambie), les Léopards Dames devront se montrer à la hauteur. Kanjinga, consciente des attentes, affiche une détermination sans faille :

« Je sais que ce sera dur, mais on va mouiller le maillot, on va se battre jusqu’au bout. »

Un Symbole du Renouveau du Football Féminin Congolais

Avec son talent explosif et son mental de guerrière, Kanjinga ne se contente pas d’être une simple joueuse : elle veut inspirer toute une génération.

« Oui, je me vois comme une joueuse d’expérience. Je veux montrer que le football féminin congolais a sa place parmi les meilleurs. »

Et Après la CAN ?

Si la RDC parvient à sortir de la phase de groupes, Kanjinga pourrait attirer encore plus l’attention des grands clubs européens. Mais pour l’instant, son objectif est clair : écrire une nouvelle page de l’histoire du football congolais.