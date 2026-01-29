CAN 2025 : le Sénégal et le Maroc lourdement sanctionnés par la CAF

Le Caire – L’épilogue est tombé, et il est sévère. La Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu publiques, ce jeudi, les sanctions disciplinaires après la finale houleuse de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le Sénégal, champion, et le Maroc, pays hôte, écopent de lourdes amendes et suspensions pour les violents incidents qui avaient entaché le sacre des Lions de la Teranga.

Dans un communiqué, la CAF évoque des « violations avérées du Code disciplinaire », sanctionnant les deux fédérations ainsi que plusieurs joueurs et membres du staff.

Le Sénégal, champion mais très lourdement pénalisé

Le sélectionneur sénégalais Pape Bouna Thiaw est frappé de la sanction la plus lourde : cinq matchs de suspension et une amende de 100 000 dollars pour « comportement antisportif et atteinte à l’image du football ». Deux de ses joueurs, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, sont suspendus pour deux matchs chacun.

Sur le plan financier, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) doit payer la somme colossale de 615 000 dollars d’amendes cumulées, en raison du comportement de ses supporters, joueurs et staff.

Le Maroc aussi sanctionné

Côté marocain, la star Achraf Hakimi est suspendue pour deux matchs (dont un avec sursis). Son coéquipier Ismaël Saibari écope de trois matchs de suspension et d’une amende de 100 000 dollars. La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) est aussi pénalisée financièrement pour plusieurs faits, dont l’envahissement de la zone VAR et l’utilisation de lasers par des supporters.

La CAF a par ailleurs rejeté la réclamation déposée par le Maroc contre le Sénégal, mettant ainsi un point final au contentieux disciplinaire de cette CAN 2025.

Ces sanctions historiques par leur ampleur envoient un message fort de la CAF : les débordements, qu’ils viennent du terrain ou des tribunes, ne seront plus tolérés dans ses compétitions phares. Un verdict qui assombrit quelque peu le titre sénégalais et ternit l’image du tournoi organisé par le Maroc.