CAN 2025 : Découvrez la liste des 25 Léopards retenus pour affronter la Tanzanie

La course pour la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 s’intensifie pour la République Démocratique du Congo (RDC). Ce lundi, Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus pour les deux matchs décisifs contre la Tanzanie. Ces confrontations, programmées à Kinshasa le 10 octobre et à Dar es Salaam le 15 octobre, marqueront les 3e et 4e journées des éliminatoires.

Parmi les joueurs sélectionnés, deux retours très attendus : Willy Balikwisha et Silas Katompa. Leur réintégration renforce les espoirs de l’équipe nationale qui compte bien se qualifier pour la prestigieuse compétition africaine. Les supporters des Léopards attendent avec impatience ces rendez-vous décisifs, où l’équipe devra montrer toute sa puissance pour décrocher la victoire.

L’ambiance promet d’être électrique, tant à Kinshasa qu’à Dar es Salaam, alors que les Léopards sont déterminés à faire honneur à la RDC et à se rapprocher de la CAN 2025.