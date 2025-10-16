Braquage déjoué à Kinshasa : Crépitements de balles et tension au rond-point Victoire

KINSHASA – Ce jeudi matin, la routine du rond-point Victoire a volé en éclats. Vers 9h30, les crépitements secs d’armes automatiques ont déchiré l’air, transformant ce carrefour stratégique entre Kasa-Vubu et Kalamu en théâtre d’une violente confrontation. Des échanges de tirs nourris ont opposé les forces de l’ordre à un groupe de braqueurs retranchés dans une agence de la Rawbank. l’agence Rawbank, prise pour cible par un groupe de braqueurs déterminés.

Selon les premiers témoignages, les criminels, lourdement armés, avaient choisi leur cible avec précision. Mais leur plan a tourné court lorsque les éléments des Forces armées et de la Police nationale congolaise, alertés avec célérité, ont encerclé le périmètre. Le bourgmestre de Kalamu, Charly Luboya, joint téléphoniquement, confirme le scénario : « Certains ont fui, un des leurs a été arrêté – disons leur chauffeur – et d’autres sont retenus à l’intérieur de la banque par les agents de l’ordre ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La tension palpable

Rapidement, les renforts affluent. Plusieurs véhicules de police prennent position autour de l’immeuble bancaire, tandis que des éléments de l’armée, en tenue de combat, se déploient avec méthode. La tension devient palpable dans ce quartier habituellement animé. « Les balles continuent à pleuvoir dans ce coin de la capitale », rapporte le bourgmestre, alors que des centaines de curieux, malgré les risques, se massent à distance pour assister à l’assaut.

Peu avant 10h30, après près d’une heure de siège .Les forces de l’ordre, professionnelles, verrouillent l’accès au bâtiment. Les policiers en tenue bleue se postent stratégiquement, protégés par leurs véhicules blindés, tandis que les militaires préparent l’assaut final. Chaque détonation fait sursauter la foule, maintenue à distance de sécurité.

La fin des hostilités

la Rawbank a fait parvenir un communiqué officiel : l’incident sécuritaire est « maîtrisé ». Les assaillants ont été « neutralisés » grâce à la « réactivité exemplaire des autorités et à la coordination des équipes de sécurité de la banque ». Le bilan est rassurant : « Aucun blessé n’est à déplorer parmi le personnel ou les clients présents sur place ».

L’établissement bancaire salue le « professionnalisme » et « l’efficacité » des forces de sécurité, tout en remerciant la population pour son « calme » et sa « coopération ». Le périmètre reste néanmoins temporairement sécurisé, le temps que les autorités procèdent aux constats d’usage.

Ce braquage avorté témoigne de la recrudescence de l’insécurité dans la capitale congolaise, mais aussi de la capacité de réaction des forces de l’ordre. Alors que la nuit tombe sur Kinshasa, le rond-point Victoire retrouve peu à peu son calme, marqué par les stigmates d’une journée qui aurait pu tourner au drame.