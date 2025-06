Bikoro noyé, Kinshasa inondée : l’horreur d’un mois de juin dévastateur

Juin 2025 restera gravé dans la mémoire collective congolaise comme un mois de deuil et de douleur. Deux catastrophes majeures ont frappé la République Démocratique du Congo, causant la mort de nombreuses personnes et plongeant des centaines de familles dans la détresse.

Le 11 juin, un naufrage tragique est survenu au large du lac Tumba, près du territoire de Bikoro, dans la province de l’Équateur. Trois pirogues motorisées ont chaviré sous l’effet de violentes perturbations météorologiques. Le bilan provisoire fait état de :

48 corps repêchés et inhumés,

46 personnes secourues,

107 passagers toujours portés disparus. Lire Aussi : https://www.journaldekinshasa.com/communique_officiel/drames-en-serie-en-rdc-le-gouvernement-face-a-lurgence-humanitaire/

Quelques jours plus tard, dans la nuit du 13 au 14 juin, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations dévastatrices dans la Ville-Province de Kinshasa. Huit communes ont été touchées, la commune de Ngaliena étant la plus meurtrie avec :

29 décès confirmés,

d’importants dégâts matériels,

de nombreuses familles sinistrées.

Face à cette double tragédie, le Gouvernement congolais a réagi avec urgence. Une réunion de crise présidée par le Vice-Premier Ministre en charge de l’Intérieur, Shabani Lukoo Bihango, a abouti à plusieurs mesures concrètes :

À Bikoro :

Déploiement d’une mission interministérielle pour évaluer les besoins et coordonner l’aide humanitaire.

À Kinshasa :

Inhumation des personnes décédées,

Assistance aux blessés et aux familles sinistrées,

Révision du Plan national de gestion des catastrophes.

Dans un message empreint de compassion, le Gouvernement a exprimé ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et a réaffirmé sa détermination à renforcer la prévention des risques climatiques, améliorer la résilience des populations et éviter de futurs drames.