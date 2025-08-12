Sport



AfroBasket 2025 : la RDC débute sans Jonathan Kuminga mais avec de grandes ambitions

Le rideau se lève ce mardi 12 août sur la 31ᵉ édition de l’AfroBasket en Angola. Pour la RDC, l’aventure…

Publié par Cynthiche Pandi
le: 12 août 2025

Le rideau se lève ce mardi 12 août sur la 31ᵉ édition de l’AfroBasket en Angola. Pour la RDC, l’aventure démarre mercredi 13 août à 19h contre le Cap-Vert. Mais à la veille du match, une absence retient l’attention : celle de Jonathan Kuminga.
Champion NBA avec les Golden State Warriors et figure montante du basket africain, l’ailier congolais ne participera pas au tournoi. Présélectionné, il n’a finalement pas rejoint le groupe. La Fédération congolaise de basketball n’a donné aucune explication officielle, laissant les supporters dans le doute.

Ces derniers jours, Kuminga était pourtant à Kinshasa. Il y participait aux commémorations du Genocost et à des activités sportives avec la NBA et le ministre des Sports. Mais sans entraînement avec l’équipe nationale, il ne sera pas de l’aventure angolaise.

Un collectif soudé pour viser l’histoire

Kuminga avait déjà porté le maillot congolais en 2022 lors des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA, à Monastir. Depuis, il n’a plus rejoué avec les Léopards. Cette fois, l’équipe mise sur un collectif solide. Après deux semaines de préparation à Luanda, avec trois victoires en cinq matchs, la confiance est au rendez-vous.

Le sélectionneur Michel Perrin peut compter sur Emmanuel Mudiay, Evariste Shonganya, Rolly Fula, Jordan Sakho, ainsi que le nouveau meneur John Jordan. Logée dans le groupe A avec le Cap-Vert, le Rwanda et la Côte d’Ivoire, la RDC vise un exploit : décrocher pour la première fois le trophée continental.

La liste des 12 Léopards

  1. Jordan Sakho

  2. Kapongo Kabuya

  3. Christian Lutete

  4. Franck Nyembo

  5. Rolly Fula

  6. Maxi Shamba

  7. Garmine Kande

  8. Isaac Mushila

  9. Mervedi Miteo

  10. Christian Eyenga

  11. Evariste Shonganya

  12. John Jordan

