Affaire Bukanga-Lonzo : Matata Ponyo face au verdict décisif du 14 Mai

La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo se prononcera ce mercredi 14 mai sur le procès emblématique du projet Bukanga-Lonzo. L’ancien Premier ministre et député national Augustin Matata Ponyo, Déogratias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Christo Grobler, patron de la société sud-africaine Africom, sont poursuivis pour le détournement présumé de plus de 285 millions de dollars alloués à ce parc agro-industriel.

Un Procès Chargé de Controverses

Matata Ponyo, figure centrale de cette affaire, fait face à des accusations lourdes, marquées par des débats houleux sur l’interprétation des dispositions constitutionnelles. Depuis le début de cette saga, l’Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle ont exprimé des positions divergentes sur la légitimité des poursuites engagées contre lui.

Les Temps Forts du Dossier

Début du Procès – 25 octobre 2021 : Le procès s’ouvre à la suite d’un rapport accablant de l’Inspection générale des finances (IGF) publié en novembre 2020, affirmant que 285 millions de dollars débloqués pour Bukanga-Lonzo ont disparu sans laisser de trace. Déclaration d’Incompétence – 15 novembre 2021 : La Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour juger l’ancien Premier ministre, renvoyant l’affaire devant la Cour de cassation, qu’elle considère comme le « juge naturel » des anciens membres du gouvernement. Nouveau Rebondissement – 13 juin 2022 : La Cour de cassation, saisie pour interpréter l’article 164 de la Constitution, renvoie finalement le dossier à la Cour constitutionnelle, confirmant sa compétence pour juger Matata Ponyo. Pause Électorale – 2023 : Matata se lance dans la course présidentielle et remporte un siège de député, ce qui complique davantage le processus judiciaire. Reprise des Poursuites – 23 avril 2025 : Le ministère public requiert 20 ans de prison contre Matata, qui est jugé par défaut après avoir refusé de se présenter à l’audience.

Alors que le verdict approche, cette affaire reste un symbole des défis liés à la lutte contre la corruption en RDC, et pourrait redéfinir les limites de l’immunité parlementaire pour les hauts responsables politiques du pays.