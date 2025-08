Affaire Blanche Tunasi : la famille Kandolo remet en cause la version de Marcello et exige la vérité

Lundi 4 août, au lendemain d’une déclaration publique du pasteur Marcello Tunasi, la famille paternelle de Blanche Kandolo Odia, épouse décédée du leader de l’Église La Compassion, est sortie de son silence. Dans un communiqué transmis à la presse, la famille Kandolo exprime de profonds doutes sur les circonstances de la mort de leur fille, qu’elle juge « troubles » et entachées de non-dits.

« Nous avons appris son décès sur Internet, comme tout le monde », déplore la famille, qui s'étonne de la rapidité du rapatriement du corps et du refus catégorique de toute expertise indépendante sur la dépouille.





Des funérailles expéditives et une cause de décès floue

La famille Kandolo pointe du doigt une organisation précipitée des obsèques, qui ne lui aurait laissé aucune marge de manœuvre pour comprendre ce qui s’est réellement passé. Pire encore, la cause du décès évoquée par la version officielle serait « indéterminée », une formulation jugée trop vague pour un cas aussi sensible.

Selon le communiqué, un changement de discours s’est opéré dans les jours suivant les funérailles. Le pasteur Marcello Tunasi, initialement discret, est monté au créneau le dimanche 3 août, évoquant un décès suite à une opération, mais aussi des tensions autour de l’héritage.

Héritage, accusations et tensions : un climat de méfiance

Devant son assemblée, Marcello a affirmé que sa belle-famille lui réclamait 800 000 dollars. Il a dénoncé ce qu’il qualifie de chantage :

« Je suis prêt à donner 250 000 dollars par respect pour Blanche. »

Il a aussi répondu aux rumeurs :

« On m’accuse d’avoir tué ma femme. Comment pourrais-je faire ça à la mère de mes enfants ? »

La famille Kandolo rejette catégoriquement cette version. Elle juge les propos du pasteur contradictoires, notamment par rapport à ses déclarations faites durant la période de deuil. Elle annonce réfléchir à saisir les instances compétentes pour qu’une enquête plus approfondie soit menée.

Une affaire qui divise l’opinion

Les internautes se déchirent sur la toile. Certains estiment que le pasteur ne devrait pas répondre publiquement à chaque polémique, d’autant plus que les sorties médiatiques exacerbent les tensions avec sa belle-famille. D’autres saluent sa franchise, y voyant une tentative de laver son honneur.

La famille Kandolo promet un point de presse dans les prochains jours pour clarifier sa position et exposer, selon elle, les incohérences du récit actuel.

Une affaire à suivre

L’affaire Blanche Tunasi prend désormais une tournure plus juridique et médiatique. Entre doutes familiaux, révélations publiques, rumeurs d’empoisonnement et accusations d’enrichissement post-mortem, la vérité reste à établir. Une seule certitude : l’opinion attend des réponses claires dans un climat tendu où la douleur se mêle à la méfiance.