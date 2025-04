Abu Dhabi 2025 : la RDC joue sa carte maîtresse pour l’économie du futur

La Première ministre de la République Démocratique du Congo (RDC), Judith Suminwa Tuluka, est présente à l’AIM Congress 2025 à Abu Dhabi, où elle intervient sur les enjeux économiques mondiaux et la nécessité de promouvoir des investissements directs étrangers (IDE) en RDC. L’événement, qui débute ce lundi 7 avril, rassemble des leaders mondiaux et des investisseurs, offrant ainsi une plateforme idéale pour que la RDC exprime ses ambitions économiques.

Au cours de son intervention, Judith Suminwa Tuluka mettra en lumière les réformes en cours pour améliorer le climat des affaires et soulignera l’importance de diversifier l’économie congolaise, en particulier dans les secteurs minier, agricole et numérique. Elle rappellera également que la RDC, avec ses vastes ressources naturelles et son potentiel humain, est essentielle à la croissance inclusive en Afrique.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« La RDC veut jouer un rôle actif dans la reconfiguration des flux d’investissements mondiaux et renforcer sa résilience face aux chocs externes », a-t-elle affirmé, mettant l’accent sur le besoin d’investissements durables pour transformer le pays.

La délégation congolaise présente à Abu Dhabi dévoilera un plan ambitieux d’investissements dans les infrastructures résilientes, l’agriculture moderne, la transition énergétique et l’économie numérique. Des ateliers seront également organisés pour explorer des opportunités d’intégration économique régionale.

Le choix d’Abu Dhabi comme lieu de ce congrès symbolise l’importance de la solidarité internationale et l’innovation, des valeurs partagées par la RDC et les Émirats arabes unis. En marge du sommet, la délégation congolaise échangera également avec des représentants des Émirats sur des projets communs, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de la gestion des risques climatiques.

La participation active de la RDC à l’AIM Congress 2025 souligne la volonté du pays de se positionner comme un acteur clé dans l’attraction d’investissements mondiaux et dans la réorientation des flux économiques mondiaux pour une croissance inclusive et durable.