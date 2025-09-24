440 réfugiés rwandais regagnent leur terre natale depuis Goma

Ce mercredi 24 septembre, la frontière de la Corniche Grande Barrière à Goma a accueilli un retour émouvant. Plus de 440 réfugiés rwandais ont franchi la ligne symbolique qui les sépare de Kigali. L’opération a été organisée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et les autorités locales du M23, qui contrôle Goma depuis fin janvier.

La plupart de ces familles vivaient dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Ces zones ont hébergé des populations fuyant le Rwanda depuis le génocide de 1994. Pour certains, la RDC est leur seule terre natale : ils sont nés ici de parents rwandais désormais décédés. D’autres avaient encore l’enfance lorsqu’ils ont franchi la frontière pour chercher sécurité et refuge.

Un rapatriement volontaire et sécurisé

Eujin Byun, chargée de communication du HCR à Genève, rappelle que ce retour s’inscrit dans un programme plus large. En 2025, plus de 4 000 Rwandais ont déjà regagné leur pays. Elle souligne que le processus reste volontaire et sécurisé : « Un rapatriement durable ne peut réussir que s’il est librement consenti et accompagné de garanties de sécurité », explique-t-elle.

Le HCR précise également que ces opérations relèvent de son mandat : trouver des solutions durables pour les réfugiés rwandais, tout en tenant compte des tensions politiques entre la RDC et le Rwanda. Malgré ces difficultés, l’organisation onusienne reste confiante dans la coopération bilatérale pour stabiliser la région.

Des précédents récents encourageants

Le 9 septembre, plus de 200 réfugiés avaient déjà regagné le Rwanda avec l’accord des autorités congolaises et rwandaises. Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, s’était félicité de cette entente retrouvée. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le vice-Premier ministre congolais Jacquemain Shabani Lukoo Bihango, il avait salué le retour de plus de 1 000 réfugiés depuis Goma depuis août.

Le HCR insiste : la protection des droits et la sécurité des déplacés doivent rester prioritaires. L’accès humanitaire sans entrave et le soutien au retour volontaire sont essentiels pour renforcer la paix et la stabilité.

Des doutes persistent sur les bénéficiaires réels

Pourtant, derrière les chiffres et les cérémonies, une question demeure : le M23 rapatrie-t-il de vrais réfugiés rwandais, ou des Congolais enracinés depuis des décennies en RDC, afin de libérer de l’espace pour de véritables ressortissants rwandais ? Ce doute plane sur la frontière de Goma, soulevant des interrogations sur les motivations politiques et les véritables bénéficiaires du retour.