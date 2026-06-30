30 juin 1960 : quand Lumumba flinguait le colonialisme en direct devant le roi Baudouin

Ce 30 juin 1960, le protocole avait tout prévu. La cérémonie devait suivre un déroulement parfaitement maîtrisé. Les autorités avaient programmé des discours convenus, des poignées de main solennelles et des échanges protocolaires.

Patrice Lumumba en décida autrement. Premier ministre du Congo tout juste indépendant, il bouleversa le scénario. Devant le roi Baudouin, les dignitaires belges et les représentants du jeune État, il déchira le voile des convenances. Il rappela la violence de la colonisation. Sa voix grave porta un réquisitoire implacable. La salle applaudit longuement. En revanche, le souverain belge et son entourage restèrent figés.

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« Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c’est par la lutte que l’indépendance a été conquise », lança-t-il. Pour lui, personne n’avait offert cette indépendance. Le peuple congolais l’avait conquise au prix de lourds sacrifices. Dès les premiers mots, Lumumba donna le ton. Cette journée marquait la fin d’un monde et le début d’une revanche historique.

« Nous avons souffert, mais tout cela est désormais fini »

Le Premier ministre ménagea rarement son auditoire. Il rappela le long calvaire du peuple congolais sous la domination belge. Il évoqua le travail forcé, les salaires de misère, les insultes, les coups, le tutoiement imposé, les terres spoliées, la justice inégalitaire, les fusillades et les cachots.

« Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. »

Un profond souffle de libération parcourut alors l’assistance.

Lumumba ne se limita pas à dénoncer le passé. Il dessina aussi l’avenir. Il promit une justice sociale, des lois plus justes, la garantie des libertés fondamentales et la fin des discriminations.

« Nous allons montrer au monde ce que peut faire l’homme noir quand il travaille dans la liberté », affirma-t-il. Il rêvait d’un Congo fort, capable de devenir le « centre de l’Afrique tout entière ».

Une souveraineté sans concession

Sur le plan international, Lumumba adopta une ligne claire. Il salua la décision de la Belgique de ne pas empêcher l’indépendance. Cependant, il fixa immédiatement les limites de la coopération.

Le Congo accepterait les partenariats étrangers uniquement lorsqu’ils respecteraient sa souveraineté. Aucun pays ne pourrait lui imposer sa politique. Il souhaitait bâtir une relation fondée sur un traité entre États libres, égaux et indépendants.

À l’intérieur du pays, il appela également à l’unité nationale. Il dénonça les divisions tribales qui affaiblissaient le Congo et nuisaient à son image à l’étranger.

Dans le même temps, il tendit la main à l’opposition. Il demanda aussi le respect des étrangers. Toutefois, il avertit que les autorités expulseraient ceux dont le comportement porterait atteinte aux intérêts du pays.

Son message tenait en une conviction forte : « Un gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. »

Un discours devenu un symbole de l’indépendance

Lumumba conclut son intervention par un hommage aux combattants de la liberté nationale.

« Hommage aux combattants de la liberté nationale ! Vive le Congo indépendant et souverain ! »

La salle lui réserva une longue ovation. Pourtant, son destin bascula quelques mois plus tard. Des adversaires l’assassinèrent avec la complicité présumée de la Belgique et des États-Unis.

Depuis, ce discours dépasse le simple cadre de l’indépendance. Il symbolise la naissance d’une nation. Il nourrit aussi une mémoire où se mêlent fierté, douleur et résistance.

Aujourd’hui encore, alors que la RDC célèbre ses 66 ans d’indépendance, les paroles de Lumumba continuent de résonner. Elles rappellent l’importance de la dignité, de l’unité nationale et d’une souveraineté pleinement assumée. Ce combat reste plus actuel que jamais.