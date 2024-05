Visite du Vice-Premier Ministre Congolais Jean-Pierre Bemba au Caire

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et Anciens Combattants de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, est arrivé mardi au Caire, capitale de l’Égypte.

Après une cérémonie d’accueil officiel au Secrétariat Général du Ministère de la Défense de l’Égypte, Jean-Pierre Bemba et son homologue égyptien Mohamed Zaki, Commandant en Chef des Forces Armées, Ministre de la Défense et de la Production Militaire, ont présidé la séance de clôture de la réunion du Comité militaire égypto-congolais. Cette réunion a abordé plusieurs sujets liés au soutien des perspectives de coopération conjointe et à l’échange d’expériences dans de nombreux domaines militaires pour les deux parties, selon le ministère de la Défense égyptienne.

Avant cette réunion, Jean-Pierre Bemba s’était rendu à la place du Soldat Inconnu et au mausolée du président Anouar El-Sadate, où il a déposé des gerbes de fleurs.